Cierra la Catedral Vieja de Cádiz tras las últimas lluvias

Las últimas lluvias registradas en Cádiz ya contabilizan entre sus consecuencias directas el cierre de una de sus iglesias. En concreto, la parroquia de Santa Cruz, Catedral Vieja de la ciudad, que no podrá abrir sus puertas estos próximos días.

Así lo ha anunciado el párroco a través de las redes sociales, informando que las precipitaciones caídas en los últimos días en la ciudad imposibilitan mantener el templo abierto. Todo ello debido a las filtraciones de agua que se repiten en el interior de la iglesia.

Este problema no es nuevo en Santa Cruz, donde años anteriores ya se han vivido episodios similares cada vez que el mal tiempo hace acto de presencia de manera notoria en la ciudad. Así ocurrió, por ejemplo, a finales del año 2024, donde las lluvias caídas entonces provocaron otro cierre del templo, que en aquella ocasión se alargó varios días.

Tras este nuevo cierre, ha anunciado el párroco que las celebraciones propias de la parroquia se trasladarán a la Merced, templo del que también es responsable el mismo párroco, Rafael Fernández. Así, el culto se celebrará hasta que se reabra Santa Cruz de martes a sábado a las 19.00 horas y los domingos a las 12.30 horas en la Merced.

Todo esto acontece justo al final de la Navidad, en plena celebración de la Epifanía. Una fecha que en Santa Cruz da paso, casi de manera automática, a los cultos cuaresmales que de aquí a Semana Santa convocarán las cinco cofradías de penitencia que allí radican (Sanidad, Las Aguas, Medinaceli, Perdón y Santo Entierro), a lo que se suma la actividad relacionada con las salidas procesionales de estas cinco corporaciones que allí se producen entre el Martes Santo y el Sábado Santo.

Obras paralizadas por el Ayuntamiento

El cierre de Santa Cruz por los problemas que han ocasionado las últimas lluvias se produce en unas fechas en las que las obras de rehabilitación previstas se encuentran paralizadas, debido a un problema administrativo entre el Obispado y el Ayuntamiento.

Fue precisamente el Ayuntamiento quien determinó la paralización de las obras que precisamente buscaban dar una solución a los problemas de filtraciones localizados en la nave de la iglesia más próxima a la plaza de Fray Félix, bajo cuyas cubiertas se encuentran las capillas de las cofradías de Sanidad, Perdón y Santo Entierro, además de la capilla de los genoveses.

Estas obras daban inicio el pasado mes de noviembre, y a los pocos días (en concreto, el 13 de noviembre) comunicaba el Ayuntamiento que se debía "proceder a la paralización" debido a una serie de "cuestiones a subsanar" en el expediente administrativo.

El Obispado respondió en su día (con fecha 19 de noviembre) trasladando que se había producido "una duplicidad de procedimientos administrativos", después de que la obra que se venía tramitando desde mayo de 2024 hubiera sido ya aprobada por la comisión de Patrimonio de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y se hubiera respondido también, al parecer, a los distintos requerimientos municipales que se habían producido en esos meses que median entre mayo de 2024 que se inició la tramitación para ejecutar la obra y noviembre de 2025, cuando comenzaron.

Desde esta fecha -noviembre de 2025- las obras siguen paralizadas, a la espera de que el Ayuntamiento levante esta suspesión administrativa que pesa sobre un proyecto que, precisamente, tenía por objeto solucionar los problemas de filtraciones por lluvia que tenía ese lado del templo, además de rehabilitar la fachada exterior de ese lateral de Santa Cruz, dentro del plan de actuaciones que el Obispado ha iniciado en la Catedral Vieja.