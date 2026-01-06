Cuatro árboles y varias ramas derribadas en Cádiz, balance de la borrasca Francis

Cádiz capital no fue ajena el domingo a los efectos de la borrasca Francis, que afectó sobre todo a una parte del arbolado de la ciudad. El viento y la intensa lluvia, que no paró de caer en casi todo el día, derribó cuatro árboles, alguno de gran tamaño, y arrancó diversas ramas en varios puntos de la ciudad.

Según la información aportada por elAyuntamiento, la caída de árboles y ramas no provocó daños a los peatones, aunque sí a algún coche aparcado en sus inmediaciones.

Así, los árboles cayeron en la calle Sancti Petri, junto al centro deportivo Puntales-La Paz; en la calle Santo Domingo de la Calzada, donde volverá a ser replantado al no sufrir daño alguno; en la plaza de las Tortugas, donde cayó un ciprés, y en la avenida Cuatro de Diciembre, lugar en el que cayó al suelo un pino que provocó daños materiales en una furgoneta que estaba aparcada en la zona. La caída de los otros árboles, según la información municipal, no provocó daños.

Además, cayeron a la vía pública, también sin provocar daños, varias ramas de árboles en la calle Eduardo Benot, en la avenida del Perú y en la avenida de la Sanidad Pública.

Durante todo el día, efectivos de la Delegación de Parques y Jardines estuvieron atentos a los daños que la borrasca provocó en el arbolado de la ciudad, que en algún caso precisó de la intervención del personal del parque de bomberos de la capital.