Reabiertas al tráfico casi todas las carreteras de la Diputación de Cádiz afectadas por el temporal 

Tras dos intensas jornadas de trabajo, el personal del Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Cádiz ha culminado las tareas que han permitido la reapertura al tráfico de casi la totalidad de las carreteras de la red provincial afectadas por el temporal de lluvia. Hasta once vías provinciales en diferentes zonas tuvieron que cerrarse al tráfico por seguridad durante el pasado domingo ante la crecida de arroyos cercanos, acumulación de balsas de agua y barro. También se han registrado incidencias relacionadas con la retirada de árboles y objetos.

A las 18:30 horas de este lunes 5 de enero se ha restablecido el tráfico en casi toda la red de carreteras provincial, salvo en la CA-4107 (Torrecera-Paterna), que sigue cortada parcialmente por acumulación de barro. Cuando el material se seque, se procederá a su retirada con la maquinaria adecuada.

No obstante, la Diputación recomienda extremar la precaución, especialmente en la CA-8201 (Jimena -Puerto Galis) a la altura del kilómetro 9, y en la CA-3113 (Puerto Real - La Ina) en el kilómetro 6 ante la presencia de materiales (barros o algún elemento de contención deteriorado) que si bien no impiden la circulación, sí requieren su conveniente señalización para advertir a quienes conducen de la conveniencia de circular con cuidado.

En resumen, el listado de las carreteras reabiertas es:

◾CA-3400 (Santa Teresa), en Rota

◾CA-9205 (Guadarranque)

◾CA-8201 (Jimena -Puerto Galis). Circular con precaución en el p.k. 9

◾CA-3113 (Puerto Real - La Ina) con señalización de circulación con precaución en p.k. 6

◾CA-6105 (Villamartín - Arcos)

◾CA-5101 (Arcos - Granadilla)

◾CA-3101 (El Barroso)

◾CA-3102 (Macharnudo)

◾CA-9208 (El Cobre)

◾CA-9209 (Algeciras - Los Barrios)