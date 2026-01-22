El Obispado de Cádiz, dispuesto "a emplear generosamente los recursos económicos a su alcance" para recuperar la Catedral Vieja

El cierre de la Catedral Vieja de Cádiz por filtraciones en su interior se ha abordado por parte del Obispado en una suerte de dos fases. La primera, y más urgente, ha sido la búsqueda de alternativas y soluciones a las cinco cofradías allí establecidas, no solo para el culto ordinario de sus imágenes titulares, sino de modo especial para la actividad propia de la Cuaresma y para las salidas procesionales de Semana Santa.

Una vez solucionada esta cuestión, se ha mostrado la diócesis de Cádiz "dispuesta a emplear generosamente los recursos económicos que estén a su alcance" para recuperar este templo y solucionar los problemas de las filtraciones que han provocado su cierre y que se deben, según ya informó el propio Obispado días atrás, a las obras que se hicieron en las cubiertas en el año 2023 y que estaban financiadas en parte por el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento.

Con esta rotunda afirmación, defiende también el Obispado la importancia de la Catedral Vieja, "uno de los edificios más importantes y emblemáticos de Cádiz, vital para la espiritualidad y la vida cofrade y cultural de la ciudad". En su recuperación "centrará sus esfuerzos" ahora la Iglesia gaditana, que ya habla de "rehabilitación integral de Santa Cruz". Una actuación que, por tanto, iría mucho más allá de la resolución del problema de las filtraciones y que vendría a desarrollar un amplio y detallado programa de actuaciones y obras para la completa restauración de este inmueble, de sus capillas y de todas sus dependencias, mobiliario y elementos de culto.

Todo ello tiene un 'pero' importante: la limitación de recursos por parte del Obispado, que hace un llamamiento "a las administraciones públicas, instituciones privadas y ciudadanos particulares" para poner en marcha un programa de "mecenazgo" que permita ejecutar esta rehabilitación integral de Santa Cruz, que ciertamente debe ser considerado el segundo templo en importancia en la ciudad, por detrás de la Catedral.

A este respecto de la solicitud de ayudas, anuncian desde Hospital de Mujeres una próxima ronda de contacto con las administraciones para solicitarles esa implicación en la recuperación de Santa Cruz, "con la esperanza de que el cierre de la Catedral Vieja se prolongue lo menos posible en el tiempo".