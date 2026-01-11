El Obispado de Cádiz convoca una reunión para abordar la situación de Santa Cruz

El Obispado de Cádiz ha convocado una reunión para analizar la situación sobrevenida en la iglesia de Santa Cruz y empezar a plantear posibles soluciones. Las numerosas filtraciones de agua de lluvia que la borrasca Francis ha provocado en el interior del templo, y la preocupante situación que deriva de ello, han dado una voz de alarma que ya ha provocado la acción del Obispado.

En concreto, ha sido el vicario general de la diócesis, Óscar González, el que ha citado al párroco de Santa Cruz (Rafael Fernández), al presidente del Consejo de Hermandades (Juan Carlos Jurado) y a los hermanos mayores de las cinco cofradías que radican en este templo (Aguas, Sanidad, Medinaceli, Perdón y Santo Entierro) "para informar, evaluar y programar las acciones que permitan ofrecer una solución adecuada al cierre temporal de la parroquia tras el temporal Francis".

La reunión, según ha podido saber este periódico, tendrá lugar este miércoles 14 de enero; y se antoja fundamental para adoptar las primeras decisiones respecto al futuro de la Catedral Vieja, que el 6 de enero tuvo que cerrar al culto por los efectos que las filtraciones estaban provocando en el interior de prácticamente todo el templo y que este pasado viernes reabrió sus puertas mostrando una preocupante imagen con buena parte del mobiliario retirado del templo o dispuesto bajo plásticos y a recaudo, entre otros problemas derivados como fallos de la instalación eléctrica o leves desprendimientos de la pintura y revestimientos de paredes y techos.

Las "fallidas" obras de 2023

Ha apuntado el Obispado directamente a la causa que estaría detrás de las filtraciones. En concreto, menciona la obra que se ejecutó durante el año 2023 en las cubiertas de la Catedral Vieja, que estaban financiadas en gran medida por el 1,5% Cultural del Ministerio de Transportes. Un proyecto que, lamentan desde Hospital de Mujeres, "ha resultado, lamentablemente, fallido".

De hecho, en Santa Cruz aseguran que el agua caída dentro del templo estos últimos días no había aparecido nunca, como se han detectado filtraciones en puntos del interior que nunca antes habían tenido este tipo de problemas.

A este respecto, el Obispado asegura que por el momento "no tenemos la posibilidad de conocer en profundidad las causas de los daños que ha sufrido el templo, por eso las medidas adoptadas en estas circunstancias no pueden responder técnicamente al origen del problema". Recordando que cualquier actuación que se plantee para resolver el problema "necesita la revisión y aprobación de la Dirección de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía".

"La Diócesis de Cádiz y Ceuta ha puesto, y sigue poniendo, todo su empeño en la mejor protección y conservación de su patrimonio vivo para responder a las necesidades pastorales y culturales para las que se crearon", ha querido en cualquier caso trasladar el Obispado, que solicita "la colaboración de todos para que se encuentre la mejor solución eficaz y todos podamos disfrutar de las oportunidades que nos brinda la parroquia de Santa Cruz".

La iglesia abrirá, por ahora

Por tanto, habrá que esperar a esa reunión multilateral para conocer qué decisiones se adoptan respecto al futuro de Santa Cruz, tanto en relación a las filtraciones en sí, que a priori impedirán el culto normal en su interior cada vez que llueva con cierta intensidad, como a la solución al problema que se plantea bastante complejo si se confirma la teoría diocesana de que la obra de las cubiertas fue fallida.

Todo esto acontece a pocas semanas de comenzar la Cuaresma y a tan solo 10 días de que la primera de las cofradías de Santa Cruz celebre sus cultos principales del año, lo que abre la puerta a la posibilidad de que se produzca un traslado provisional de esas hermandades para que puedan celebrar los cultos que tienen contemplados durante la Cuaresma y la Semana Santa.