Santo Entierro traslada hoy la imagen de la Virgen a la parroquia del Rosario de Cádiz

La Junta de Gobierno de la cofradía de la Soledad y Santo Entierro informó ayer que el traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad a la parroquia del Rosario tendrá lugar hoy, jueves 5 de febrero, a las 17.00 horas. El traslado estaba previsto inicialmente para ayer miércoles, pero la previsión de mal tiempo obligó la cofradía a suspender el acto.

“Todos los partes meteorológicos consultados dan unas horas de tregua o riesgo muy bajo de lluvia en ese espacio de tiempo durante la tarde, de ahí la decisión adoptada y comunicada de manera oficial tanto a la autoridad competente como al director espiritual, Rafael Fernández Aguilar, y al párroco de la Iglesia del Rosario, Rubén Virués Gómez”, explica.

El itinerario será: Jesús de Medinaceli, plaza de Fray Félix, José María Rancés, plaza de San Martín, Posadilla, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Pomponio Mela, Pelota, Marqués de Cádiz, Ruiz de Bustamante, Cobos, Villalobos, Santiago, Candelaria, Cardenal Zapata y Rosario.