La cofradía del Santo Entierro suspende su marcha de Santa Cruz por el mal tiempo

El aviso naranja por los fuertes vientos que las previsiones vuelven a apuntar para este miércoles, unido a la lluvia y a las decisiones que están tomando las administraciones de suspender las clases presenciales en colegios y universidad ha motivado que la cofradía del Santo Entierro haya suspendido también el traslado previsto de la Virgen de la Soledad a la parroquia del Rosario.

La cofradía del Sábado Santo es una de las afectadas por la situación sobrevenida en la Catedral Vieja, afectada por numerosas filtraciones de agua que se han producido a raíz de las obras realizadas en 2023 en las cubiertas y que ha provocado el cierre definitivo del templo, a la espera de que pueda realizarse una rehabilitación integral que permita su reapertura.

En un principio, tenía previsto la hermandad trasladar a su titular este miércoles 4 de febrero. Solo a la Virgen de la Soledad, ya que el Cristo yacente se encuentra actualmente en proceso de restauración por parte de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. Pero las distintas alertas y los últimos partes meteorológicos consultados confirman que será un miércoles pasado por agua y con fuertes vientos en la ciudad, lo que impide la salida de la cofradía de su sede canónica.

Por ahora no ha fijado nueva fecha la hermandad para hacer efectiva su marcha de Santa Cruz. Y es que las previsiones meteorológicas siguen siendo negativas para los intereses del culto público en los próximos días. La intención es llegar a la parroquia del Rosario cuanto antes, pero se apurarán todas las opciones dentro de una garantía en los cielos para cumplimentar un traslado que no se quiere alargar más de una hora y cuarto.

Conviene recordar que la otra hermandad que sigue en Santa Cruz, Medinaceli, tiene previsto realizar el traslado de sus titulares hacia la parroquia de San Antonio este viernes, estando igualmente pendientes de los cielos para confirmar que pueden marcharse según lo previsto. Esto es, a las 17.00 horas por el mismo itinerario que completara el sábado el Cristo de las Aguas, que ya preside estos días el altar mayor del templo (Jesús de Medinaceli, Fray Félix, Obispo José María Rancés, Arco de la Rosa, plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha y San Antonio).

La meteorología será, pues, la que determine finalmente cuando se cierran por última vez las puertas de Santa Cruz, ya sin cofradías en su interior.