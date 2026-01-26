Las cofradías de Santa Cruz ponen fecha a sus traslados

La salida de las cinco cofradías establecidas en la Catedral Vieja de Cádiz ya tiene fecha. Entre el 31 de enero y el 6 de febrero irán saliendo de Santa Cruz estas hermandades, confirmando así el cierre definitivo de este templo, que sí abrirá sus puertas de manera puntual en Semana Santa para que puedan procesionar Sanidad, Perdón y Santo Entierro.

Este sábado 31 de enero han anunciado sus traslados las dos primeras hermandades. En primer lugar saldrá la hermandad de Las Aguas, que abandonará su actual sede canónica a las 19.00 horas para llegar a la iglesia de San Antonio. Un traslado que realizará por el camino más corto (Fray Félix, Obispo José María Rancés, San Martín, Arco la Rosa, Catedral, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha y San Antonio) en previsión de que las condiciones meteorológicas no sean las más favorables.

Ese mismo día saldrá también de Santa Cruz la hermandad de Sanidad, cuyo traslado a la iglesia de Santiago está previsto a las 20.30 horas. Una vez llegue al templo de la plaza de la Catedral, ha anunciado la hermandad que mantendrá los cultos en la fecha que estaba prevista (del 4 al 6 de febrero, con función principal el día 7).

Para el lunes 2 de febrero anuncia su traslado la cofradía del Perdón, que se establecerá de manera provisional en la iglesia de San Juan de Dios. Será a las 19.00 horas cuando salgan las imágenes de la cofradía de la Madrugada, que recorrerán Fray Félix, Obispo José María Rancés, San Martín, Posadilla, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Pomponio Mela y San Juan de Dios, accediendo al templo por la puerta principal (la que da a la calle San Juan de Dios).

El miércoles 4 de febrero se marchará la cofradía del Santo Entierro, en este caso solo con la imagen de la Virgen de la Soledad ya que el Cristo Yacente se encuentra actualmente en proceso de restauración que están realizando Pilar Morillo y Álvaro Domínguez en su taller de la calle José del Toro. Este traslado será también a las 19.00 horas, estando pendiente la cofradía de confirmar el itinerario que seguirá la Dolorosa.

La última hermandad en marcharse de Santa Cruz será la de Medinaceli, que ha previsto su traslado para el viernes 6 de febrero a las 17.00 horas. La cofradía realizará el mismo recorrido marcado para este sábado por Las Aguas (Jesús de Medinaceli, Fray Félix, Obispo José María Rancés, Arco de la Rosa, plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha y San Antonio.

De este modo, Santa Cruz quedará desde el 6 de febrero sin 'inquilinos' en su interior, comenzando entonces un proceso que se antoja largo hasta conseguir la rehabilitación integral que pretende el Obispado, que ha anunciado que dispondrá "generosamente los recursos económicos que están a su alcance" pero que no serán suficientes para acometer las obras necesarias hasta asegurar el mejor estado de conservación posible para esta antigua Catedral, por lo que iniciará una ronda de contactos con las administraciones públicas que, de hecho, favorecerá esta semana la primera reunión entre el alcalde y el administrador apostólico de la diócesis, Ramón Valdivia.