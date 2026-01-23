El Ayuntamiento de Cádiz colaborará "en la medida de nuestras posibilidades" en la rehabilitación de la Catedral Vieja

El Obispado de Cádiz se ha propuesto rehabilitar íntegramente la Catedral Vieja. No se trata solo de solucionar el problema que ha sobrevenido a principios de este año con unas filtraciones del agua de lluvia que son numerosas y contundentes y que el propio Obispado localiza en la obra realizada en las cubiertas en el año 2023, sino de intervenir a fondo en la iglesia de Santa Cruz. Y en este objetivo se muestra la Iglesia "dispuesta a emplear generosamente los recursos económicos que estén a su alcance", además de intentar implicar "a todas las administraciones públicas, instituciones privadas y ciudadanos particulares", según anunciaba días atrás.

Una de esas administraciones a cuya puerta llamará el Obispado en los próximos días, en esa ronda de contactos que ha anunciado que mantendrá con entidades públicas e instituciones privadas, será el Ayuntamiento de Cádiz, cuyo alcalde, Bruno García, se ha limitado este viernes a asegurar que se colaborará "en la medida de nuestras posibilidades".

Ha anunciado el alcalde, de hecho, que será la próxima semana cuando al fin mantenga una primera reunión con el administrador apostólico, Ramón Valdivia, que hasta ahora no se había entrevistado con el regidor de la ciudad desde su nombramiento y aterrizaje el pasado mes de noviembre. De hecho, hace justo dos meses que fue nombrado por el Vaticano (un 22 de noviembre). "Trataremos distintos asuntos en ese encuentro", ha avanzado García, dando por hecho que ahí se hablará de Santa Cruz y de cómo el Ayuntamiento puede prestar ayuda ante el problema sobrevenido en el templo que ha cerrado sus puertas y que está ahora a la espera del desalojo de las cinco cofradías que están establecidas en su interior (Sanidad, Las Aguas, Medinaceli, Perdón y Santo Entierro).

"Nosotros intentamos que todo el patrimonio de la ciudad esté de la mejor manera posible", ha añadido Bruno García respecto a la situación de la Catedral Vieja y a la implicación que puede tener el Ayuntamiento en el plan que se ponga en marcha para su recuperación.