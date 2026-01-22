Este es el plan definitivo de traslados y salidas procesionales de las cinco cofradías de Santa Cruz

Las imágenes de los efectos de la lluvia en la Parroquia de Santa Cruz (Catedral Vieja) de Cádiz

Las cinco cofradías de la iglesia de Santa Cruz, en Cádiz, ya tienen templos de destino donde establecerse provisionalmente mientras la Catedral Vieja permanezca cerrada y también lugares desde donde realizar sus salidas procesionales la próxima Semana Santa.

Curiosamente, ninguna de las cinco residirá en el mismo templo desde el que procesionen, debido a distintos condicionantes que ha complicado un plan que, en todos los casos, se ha resuelto con agilidad y, a priori, con la colaboración del propio Obispado, de las iglesias elegidas y de terceras cofradías que podrían verse afectadas por estos movimientos.

El caso más rocambolesco es el de la cofradía de Medinaceli. Tal y como informaba el miércoles este periódico, la hermandad se trasladará a la iglesia de San Antonio, donde desarrollará su actividad propia esta próxima Cuaresma. Pero la salida procesional la realizará desde el Oratorio de San Felipe Neri, aunque en un principio todo apuntaba a que lo haría desde San Francisco.

Lo curioso del caso es que en el Oratorio realizará únicamente la salida, ya que la cofradía se recogerá el Jueves Santo (ya en la Madrugada del viernes) en la iglesia de San Francisco, donde ya permanecerá de manera permanente hasta que pueda regresar a Santa Cruz.

De este modo, San Francisco vivirá una Semana Santa un tanto extraña, ya que el Martes Santo verá salir a la cofradía del Caído en lo que será una despedida, ya que ese día la hermandad se recogerá en su capilla del Parque Genovés, donde volverá a residir a partir de entonces. Y en la madrugada del Viernes recibirá a una nueva cofradía, Medinaceli, que se quedará en el templo franciscano por tiempo indefinido.

El resto de hermandades

Con este caso de Medinaceli algo más rocambolesco, las otras cuatro hermandades han visto también aprobadas ya por el Obispado las propuestas lanzadas, que quedaron confirmadas en la reunión celebrada en la noche de este pasado miércoles.

Así, Las Aguas se trasladará a San Antonio, su templo fundacional, aunque la salida en Semana Santa la harán desde el Oratorio, templo en el que residieron hasta 2008.

Sanidad, Perdón y Santo Entierro han recibido también la autorización para poder procesionar desde Santa Cruz, disponiendo los pasos en el Torreón del Sagrario, que no se ha visto afectado por los problemas de las filtraciones de agua. Eso solo será para Semana Santa, ya que antes y después de su procesión las imágenes titulares de la hermandad del Martes Santo se ubicarán en la iglesia de Santiago, las de la Madrugada pasarán a la iglesia de San Juan de Dios y las del Sábado Santo a la parroquia del Rosario.

Con todo esto ya definido, las hermandades tendrán que fijar ahora el día y la hora en que trasladarán a sus respectivas imágenes hacia esos nuevos templos provisionales donde quedarán dispuestas al culto hasta que la Catedral Vieja pueda reabrir sus puertas; un proyecto de enorme calado en el que el Obispado asegura estar ya trabajando.