La hermandad de El Caído volverá a su capilla del Parque en la noche del Martes Santo de 2026

La Semana Santa de Cádiz 2026 será especial para la cofradía de Jesús Caído. La noche del Martes Santo volverá a su sede canónica habitual, la de la capilla del Colegio Mayor universitario en la avenida Doctor Gómez Ulla, en el Parque Genovés. Así lo ha anunciado el hermano mayor, Mauricio García, aclarando que la salida procesional se efectuará desde la iglesia que ha acogido a la hermandad desde septiembre de 2008, la de San Francisco.

En un comunicado firmado por García se explica que "tras unos intensos meses de trabajo burocrático, las obras comenzaron el pasado 18 de marzo, estando ya terminada la primera fase del planteamiento realizado para volver a convertir la Capilla en un lugar de culto para nuestro Titulares. En este momento ha comenzado ya la segunda fase, consistente en la ejecución del retablo y altar para la misma".

La Junta de Gobierno, una vez estudiados los plazos, el calendario del curso cofrade y demás fiestas de la ciudad, ha decidido realizar el traslado definitivo a su sede canónica "esperando que los hermanos vivan una intensa Cuaresma en la Iglesia que nos ha acogido durante estos años junto a las dos Hermandades que nos abrieron las puertas, Veracruz y Nazareno del Amor, a las que estaremos eternamente agradecidos y con los que mantendremos un sentido vínculo de fraternidad".

La iglesia conventual de San Francisco acogió a la hermandad de Jesús Caído y María Santísima de los Desamparados en septiembre de 2008 debido a las obras que se iban a acometer en el Colegio Mayor Beato Diego, donde se emplaza la capilla, bendecida en 1962. El cierre de esta instalación universitaria se prolongó y su reinauguración no se produjo hasta finales de 2018.