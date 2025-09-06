La cofradía de Piedad quiere que el Señor de la Humillación procesione el Sábado de Pasión en Cádiz

La Semana Santa de Cádiz está un poco más cerca de sumar un nuevo paso procesionando por las calles de la ciudad. La cofradía de Piedad ha aprobado el plan propuesto por la junta de gobierno para que la imagen del Señor de la Humillación procesione a partir de este próximo año, 2026.

La intención de la hermandad es que, por ahora, el Señor de la Humillación salga en la jornada del Sábado de Pasión, sumando así una nueva procesión de vísperas a la Semana Santa.

Conviene recordar que recientemente un grupo de hermanos de Piedad adquirió un paso procesional en Isla Cristina, que pertenecía a la hermandad de las Tres Caídas, y que fue realizado en los talleres de Guzmán Bejarano. Ese paso, que solo consta de canasto, será iluminado por los característicos faroles de bronce que posee Piedad y que, de hecho, se utilizan siempre para el culto de Humillación; y con unos faldones o caídas que incluirán respiraderos y que tendrán que ser confeccionados.

El proceso hasta el Sábado de Pasión

Para hacer realidad ese objetivo de procesionar el Sábado de Pasión de 2026, la hermandad de Piedad ha aprobado en primer lugar la incorporación del Señor de la Humillación como titular; curiosamente, 90 años después de que la imagen llegara a la cofradía, en 1935.

En segundo lugar, se ha aprobado también en el cabildo extraordinario celebrado el viernes la reforma de las reglas y del régimen interno de la corporación, para adaptarlas en aquellos puntos relativos al culto y a este nuevo titular.

Y el tercer paso dado en el cabildo es aprobar la solicitud a la autoridad eclesiástica para esta incorporación a la Semana Santa.

Contempla Piedad a medio o largo plazo que el Señor de la Humillación sea el tercer paso del cortejo de la hermandad el Martes Santo; pero hasta llegar ahí, se propone esta salida en vísperas. Una procesión que se hará con el cortejo vistiendo el mismo hábito de la hermandad, que de esta forma saldrá a la calle el Sábado de Pasión y el Martes Santo.

De este modo, en la jornada del Sábado de Pasión serán dos las procesiones que salgan a la calle; la del Nazareno de la Obediencia de la cofradía de la Merced, como viene haciendo estos últimos años; y la del Señor de la Humillación. Junto a ellas, la salida de Servitas en la noche del Viernes de Dolores completa, por ahora, las Vísperas gaditanas.

En paralelo a la solicitud a la autoridad eclesiástica, la cofradía pondrá también en conocimiento del Consejo de Hermandades esta intención de incorporarse a las Vísperas en 2026, de manera que se pueda ir gestionando de la manera que el Consejo estime oportuna. Así mismo, confirma el hermano mayor, Juan Carlos Torrejón, que la hermandad empezará a hacer movimientos para tener previsto la cuadrilla de cargadores, el acompañamiento musical y el resto de cuestiones relativas a esta procesión. Todo ello con la intención de que si la autoridad eclesiástica lo autoriza, Piedad esté preparada para que el Señor de la Humillación salga en procesión (y no en vía crucis, como viene haciendo hasta ahora) a la calle en 2026.