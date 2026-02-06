Así ha sido el traslado de las imágenes de Medinaceli a San Antonio

Las imágenes de la cofradía de Medinaceli ya están en la iglesia de San Antonio. La cofradía del Jueves Santo ha sido este viernes la última en marcharse de la iglesia de Santa Cruz, cerrada al culto desde principios de año por filtraciones en su interior. Con cierta alarma por el mal tiempo, la corporación ha cubierto con agilidad el recorrido que separa ambos templos, para recibir culto durante esta Cuaresma en San Antonio y marcharse en Semana Santa al Oratorio de San Felipe Neri, desde donde procesionará el Jueves Santo para recogerse en San Francisco, que pasará a ser su sede canónica a partir de entonces y hasta la reapertura de la Catedral Vieja.