Los estrenos de la Semana Santa de Cádiz 2026 que están en camino

Sirva el baquetón del paso de misterio de Ecce-Homo como ejemplo de los estrenos que están por venir, esos que encaran ya una fase decisiva en los talleres, los que empiezan a restar horas de sueño, de familia, de amigos y de aficiones a los artesanos vinculados a la Semana Santa que viven ya con el desasosiego del reloj y los plazos para entregar los trabajos. Ecce-Homo ha querido mostrar esta semana cómo avanza el dorado de su paso, que a priori este año mostrará el avance en el baquetón, culminando así la primera fase que se propuso la junta de gobierno de Jaime Calderón para este primer mandato que finaliza este 2026. Junto a este paso serán otros muchos los que muestren también avance en el dorado, como habrá otras muchas novedades que poco a poco vamos conociendo y que permitirán que la Semana Santa siga creciendo patrimonialmente. Enhorabuena a todos lo que lo hacen posible con su trabajo y, sobre todo, con sus aportaciones económicas voluntarias y periódicas.

Lunes de candelas

La Virgen de los Desamparados, dispuesta para el besamano de este domingo y lunes en el Carmen / J.G.

Mañana es el día de la Presentación de Jesús en el Templo, eso que popularmente se ha dado en llamar el día de la Candelaria; una fiesta litúrgica que más allá del pasaje evangélico dedicamos no al Señor que se presentó en el Templo, sino a Su Madre. Esa que podremos ver hoy y mañana expuesta en besamano en el Carmen (la Virgen de los Desamparados) o en San José (la Virgen del Amparo); Esa ante la que se presentarán hoy los niños en Santiago a la una de la tarde (la titular de Ecce Mater Tua), o la que abrirá mañana las puertas de Su camarín en Santo Domingo (la Patrona) para que “todos los niños” puedan subir a presentarse ante Ella de cinco a siete y media de la tarde. Lunes de candelas, día además en el que los más tradicionalistas procederán a desmontar y retirar los nacimientos que desde el 8 de diciembre han recordado el Nacimiento de un Niño que mañana será presentado al templo. El calendario sigue rodando.

El bordado

Hablando de estrenos y de Semana Santa, leemos en Sevilla (ojú) que el precio del hilo de oro se está disparando porque directamente no se está fabricando ante la situación mundial que se vive actualmente, entre guerras, conflictos económicos, aranceles y otros asuntos de gravedad. A menos mercancía, mayores precios. Y vaticinan los bordadores que esto se va a plasmar en los trabajos y presupuestos que se realicen de ahora en adelante, lo que va a complicar el escenario futuro. Con especial preocupación leemos esto pensando en proyectos de envergadura como el del palio del Amor o el de Expiración, por no hablar de los proyectos pendientes de Piedad, Despojado o Cena…

El Resucitado

Las imágenes del Pontifical y salida del Resucitado de Catedral en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Julio González

Siguiendo con las noticias que llegan de otros sitios, nos detenemos ahora en Jerez, donde la cofradía de la Resurrección va a plantear un cambio respecto a su salida procesional cuanto menos llamativo. Así, si el Resucitado de Cádiz no tiene hábito para su cortejo, vistiendo sus hermanos ‘de particular’; y el de otras localidades como San Fernando sí lo tienen (hábito blanco con antifaz y capa del mismo color), Jerez plantea ahora una uniformidad intermedia entre Cádiz y San Fernando. Túnica y capa, pero sin antifaz, es el planteamiento que tienen, apoyado en cuestiones litúrgicas respecto al Domingo de Resurrección que avalarían el hecho de no ir con antifaz (al considerarse una hermandad de Gloria y no de penitencia). Interesante debate el que abre Jerez, teniendo en cuenta las distintas concepciones que las diócesis y las hermandades mantienen respecto a la procesión del Resucitado. Aquí seguimos abogando por el hábito procesional para el cortejo, que algún día esperamos ver camino de San Antonio…

Túnicas

Y hablando de hábitos procesionales, no deja de sorprender que a estas alturas del calendario, aún en el mes de enero y con 54 días aún por delante para la primera procesión (casi 2 meses), haya varias cofradías entregando ya las túnicas de su cortejo. ¿Se nos ha ido la mano con esto de la Precuaresma, que tanta fuerza está cobrando en la ciudad? Sigue resultando extraño ver cómo con tanta distancia temporal aún por delante, las cofradías entregan ya las túnicas; pero al mismo tiempo, las que lo hacen aseguran que el sistema funciona, y que el adelanto de este proceso con respecto a la Cuaresma es un beneficio enorme por liberar en ese período de una tarea tan ingrata como minuciosa que es darle a cada hermano todos los elementos que necesita para salir con un cirio o una insignia. Una mejora interna para la cofradía que no hace menos extraño el hecho de que en el mes de enero se estén entregando ya las túnicas para salir a finales de marzo o principios de abril.