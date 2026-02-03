El vía crucis de hermandades del primer lunes de Cuaresma en Cádiz ya tiene itinerarios

El vía crucis de hermandades con el que la ciudad recibe la Cuaresma ya tiene itinerarios. El traslado del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral el primer lunes de Cuaresma, el próximo 23 de febrero, ya tiene recorridos de ida y de vuelta.

Una de las cuestiones más llamativas en esta salida del Crucificado del Lunes Santo será su paso por el hospital de San Rafael, algo para nada habitual en esta hermandad. Será en su camino a Catedral, que se realizará por Virgen de la Palma, San Félix, Patrocinio, Rosa y Diego Arias, para una vez cumplida esta visita al centro sanitario seguir por Sacramento, Barrié, Plaza de las Flores, Columela, Montañés, Candelaria, Santiago, Compañía, Catedral y Arquitecto Acero.

El paso del Crucificado por este hospital y por el arco que conecta Diego Arias con la Plaza del Falla será un momento llamativo, que en cierto modo recordará el paso de la cofradía cada Lunes Santo por el antiguo Hospital de Mora.

No se ha concretado aún el horario de salida del cortejo que acompañará al Crucificado, que deberá llegar a la Catedral antes de las ocho de la tarde, hora fijada para el inicio del rezo de las estaciones, para el que siguiendo el modelo de vía crucis de estos últimos años situarán al Cristo de La Palma en el altar mayor.

Una vez finalice el acto penitencial en la Catedral, en torno a las nueve y media de la noche, la hermandad del Lunes Santo procederá al traslado de su titular de regreso a la Viña, que se realizará por Arquitecto Acero, Plaza de la Catedral, Compañía, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, San José, Rosa, Pastora, Pinto, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas y Virgen de la Palma.

Cartel anunciador

Este vía crucis del primer lunes de Cuaresma contará desde este próximo lunes, día 9 de febrero, con un cartel anunciador que será presentado en la sede del Consejo de Hermandades (en la calle Cobos, a las ocho de la tarde) y que ha realizado el fotógrafo José María Reyna.

A partir de entonces se seguirán conociendo detalles en torno a este arranque de la Cuaresma en la calle, justo al día siguiente de dar carpetazo al Carnaval; como el de la parihuela en la que será trasladado el Crucificado, que proviene de Benalmádena, siendo por tanto de estilo malagueño, lo que aporta otra nota de curiosidad a este primer lunes de Cuaresma en el que el titular de la cofradía de La Palma tomará el relevo en la Catedral de los titulares de Afligidos, ya que el misterio del Caminito no pudo trasladarse el año pasado a presidir el rezo de las estaciones a cuenta de la lluvia. Con La Palma, además, vuelve a haber un Crucificado presidiendo el vía crucis, como ocurriera por última vez en el año 2021 con el Cristo de Piedad.