La cofradía del Prendimiento inicia el 50 aniversario de su Virgen del Patrocinio

Puede ser una de las grandes desconocidas de la Semana Santa de Cádiz. "La Virgen misteriosa", como la ha llamado la periodista Gema Freire, que es también secretaria de la cofradía del Prendimiento. La cofradía de la Virgen del Patrocinio, una imagen que no nació para ser Dolorosa, ni tampoco para ser la titular de esta hermandad del Lunes Santo. O sí...

La talla de finales del XVII o principios del siglo XVIII fue transformada en Dolorosa por Alfonso Berraquero en 1976, para ser bendecida en diciembre de ese año por el entonces obispo, Antonio Dorado. "Hubo otros ofrecimientos, otras posibilidades, otras dolorososas... Pero tenía que ser Ella, que ya estaba aquí, en el coro", ha recordado Freire en el acto celebrado este domingo para inaugurar el 50 aniversario de la bendición de esta imagen, que en 1981 se incorporó a la Semana Santa, en una procesión que a juicio de la secretaria de la cofradía (en una brillante intervención) "fue la confirmación de que Ella había venido para quedarse".

Programación extraordinaria

Para celebrar esa llegada ha preparado la hermandad del Prendimiento toda una serie de cultos y actos que han arrancado este domingo, primer día de febrero, cuando la Dolorosa se ha presentado en el altar mayor de la capilla del Beato Diego, presidiendo el templo como ocurrirá el resto del año.

Además, se ha presentado el logotipo del Cincuentenario, que ha realizado Iván Aragón plasmando el rostro de la Virgen a base de figuras geométricas modernistas "que representa la unión de todos los hermanos que conforman la cofradía". La histórica imagen, que atesora siglos de existencia, "vista con ojos de la modernidad", como ha destacado el autor.

Varias son las citas más destacadas que tiene prevista la cofradía de aquí a diciembre. Así, en el mes de mayo se celebrará una misa presidida por la Virgen en los jardines de la Alameda. Y en diciembre la Virgen visitará varios centros además de trasladarse al Carmen para celebrar allí el día justo en que cumple 50 años. La intención de la cofradía del Prendimiento es que en el traslado de ida, el 3 de diciembre, Patrocinio visite las residencias de mayores de la feligresía; y a su regreso, el día 8, visitará a las madres carmelitas y a las franciscanas.

También se ha previsto el 25 de marzo, día de la Encarnación, un acto de oración en el que se fundirá un cirio de la candelería del palio alusivo a "los bebés que habitan en el cielo", en colaboración con Matrioskas, la Asociación Andaluza de Duelo Perinatal. Y el 16 de julio se quiere acercar a la puerta de la capilla para recibir a la Virgen del Carmen en su anual procesión.

El aniversario de Patrocinio contará con conferencias sobre la devoción a la Virgen en las misiones del beato Fray Diego de Cádiz (a cargo de Jaime Calderón), y sobre la propia imagen de esta Dolorosa (a cargo de Antonio Álvarez del Pino); con un acto de oración poética a cargo de varios pregoneros de la Semana Santa gaditana (el 5 de diciembre en el Carmen); con un besamanos extraordinario (del 5 al 7 de diciembre); con unas lonas conmemorativas en la fachada de la capilla; o con una campaña en redes sociales que buscarán trasladar historias, anécdotas y curiosidades en torno a esta imagen "misteriosa y desconocida" que ya estaba en el coro de la capilla del Beato Diego y que hace 50 años eligió ser la Madre del Prendimiento.