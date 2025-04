Horarios, itinerarios y recorridos del Jueves Santo y Madrugada en Cádiz en la Semana Santa 2025

El Jueves Santo vuelve a relucir. Después de dos años donde la merma del Huerto en la nómina se ha hecho notar de manera dolorosa, la jornada se presenta con absoluta brillantez por la recuperación de las cuatro hermandades, a las que se suma, ya en la Madrugada del Viernes, la del Perdón, único exponente actual de la Madrugada gaditana.

El regreso del Huerto a la Semana Santa viene también acompañado de un cambio radical en todo lo relacionado con su salida procesional. No será desde extramuros, sino desde el barrio de la Viña; no cruzará Bahía Blanca ni las Puertas de Tierra, sino el Campo del Sur. Y no será desde un almacén o capilla adjunto a la parroquia, sino desde un templo propio como Santa Catalina, la nueva sede de una hermandad que tiene un nuevo camino absolutamente entero por recorrer y que empezará a experimentar el Jueves Santo cuál es su nueva realidad, su nuevo entorno.

La configuración de la jornada ha querido, no obstante, que el Huerto no procesione solo, ya que buena parte de su recorrido lo hará situándose justo detrás de la hermandad que abre la jornada, Afligidos. En concreto, las dos cofradías se unirán en la plaza de la Catedral para llegar a la carrera oficial una detrás de otra; y una vez alcanzado el Palillero, ambos cortejos seguirán desfilando juntos por Columela, Plaza de las Flores, Libertad y Hospital de Mujeres, tomando Afligidos por Sagasta hasta San Lorenzo y siguiendo El Huerto hasta San José para buscar el barrio de la Viña por Rosa, Pastora y la plaza Pinto.

En este Jueves reluciente, brillará de modo especial el paso del Nazareno, que sigue avanzando en la culminación de la nueva obra concebida en los talleres de Hermanos Caballero, estrenando en esta ocasión el nuevo dorado aplicado por Francisco Pardo y las cartelas de Encarnación Hurtado. El frontal, la trasera y la mitad de cada lateral, además de las cartelas mencionadas, avanzan que queda ya poco para rematar el canasto de un paso al que aún resta incorporar la nueva iluminación que sustituirá a los actuales faroles, así como los respiraderos bordados.

A la espera de proyectos renovadores se presenta este año en la calle la cofradía de Medinaceli, que ya aspira a hacer un nuevo paso de palio para la Virgen de la Trinidad, que quiere presenta a la Dolorosa con corona, restaurada, o que plantea también modificar los hábitos de ese cortejo que marcha delante de la Virgen, en cuya trasera quieren incorporar también una banda de música. Una revolución total, por tanto, que ‘amenaza’ con empezar el próximo año, lo que significa que las estampas que deje este 2025 Medinaceli, sobre todo en lo que a la Dolorosa se refiere, no vuelvan a repetirse.

Y resistiendo más allá de la medianoche -25 minutos más allá, en concreto- se mantiene la cofradía del Perdón, que sigue viviendo una suerte de etapa dorada bajo el mandato de Manuel Garrido, hijo de todo un histórico de la cofradía, que lidera una etapa en la que se suceden los estrenos patrimoniales al tiempo que sigue creciendo el cortejo y sigue ampliando la hermandad sus horizontes.

Este año, sin ir más lejos, se incorporan dos imágenes más al misterio; María de Cleofás y María Salomé, de González Rey, que completan la transformación iniciada en 2024 con el cambio de los ladrones y de la Magdalena de Berraquero.

En total, sumando el Jueves y la Madruga que realmente en la calle supone una clara continuidad, la ciudad asiste este día a más de 15 horas seguidas de procesiones, desde que pongan la Cruz de Guía en la calle Afligidos y el Huerto (seis y media de la tarde del Jueves) hasta que se recoja el Perdón (a las diez menos cuarto de la mañana del Viernes Santo).

Afligidos: 18:30 horas - 23:45 de la noche El Huerto: 18:30 horas - 02:00 de la madrugada Nazareno: 20:00 horas - 06:30 de la madrugada Medinaceli: 21:30 horas - 3:15 de la madrugada El Perdón: 00:25 horas - 9:00 de la mañana

Recorrido: Sagasta, Hospital de Mujeres, plaza Libertad, plaza de las Flores, Compañía, Santiago, Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres y Sagasta.

Recorrido: Plaza de Capuchinos, Geólogo McPherson, Arricruz, Avda. Campo del Sur, Arquitecto Acero, Plaza Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, Carrera Oficial, Columela (izq.), Plaza Las Flores, Plaza de la Libertad, Hospital de Mujeres, San Jose (izq.) Rosa (dcha.), Pastora, Tío de la Tiza, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas, Virgen de la Palma, Lubet, Pericon de Cadiz, Arricruz, Geólogo McPherson, Plaza de Capuchinos, a su Templo.

Recorrido: Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Avda. 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, Carrera Oficial, Novena, Ancha, San Jose (Drcha.), Plaza de Mina, Tinte, Plaza San Francisco, San Francisco, Plaza San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza San Juan de Dios, Plocia, Compás de Santo Domingo, Santo Domingo, Mirador, Publico, Concepción Arenal, Santa María, a su Templo.

Itinerario: Jesús de Medinaceli, Cristo del Perdón, Campo del Sur (Izqda.), San Juan de Dios, Plaza San Juan de Dios, Avda. 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, Carrera Oficial, Novena, Barrie (izq.), Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero, Campo del Sur (izq.), Cristo del Perdón, Jesús de Medinaceli, a su Templo.

Itinerario: Jesús de Medinaceli, Santísimo Cristo del Perdón, Campo del Sur, San Juan de Dios, plaza de San Juan de Dios, avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, plaza de Mina, Tinte, plaza de San Francisco, Rosario, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, Nueva, plaza de San Juan de Dios, Pomponio Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Posadilla, plaza de San Martín, Obispo José María Rancés, plaza de Fray Félix, Jesús de Medinaceli, plaza de Fray Félix y a su templo.