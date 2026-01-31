San Fernando dedicará una de sus avenidas, calles o rotondas a la sanidad pública

Los grupos que integran la Corporación Municipal apoyaron de manera unánime durante el Pleno del pasado viernes iniciar los trámites para que la ciudad denomine una de sus calles, avenidas o rotonda con el nombre de Sanidad Pública. Una medida que llega a raíz de una moción presentada por el Grupo Municipal AxSí, que fue defendida por su coportavoz, Lolo Picardo.

El objetivo de esta moción pasaba por que “San Fernando rinda homenaje expreso a todos los profesionales del sistema sanitario público, así como su esfuerzo, dedicación y vocación de servicio especialmente en contextos de emergencia y sobrecarga asistencial, como la pandemia de la Covid-19, en la que la sociedad tomó plena conciencia del valor incalculable del trabajo que desarrollan estos profesionales sanitarios, auténticos héroes y heroínas invisibles del sistema público de salud”, explicaban los andalucistas en su moción.

“La denominación de una avenida, calle o rotonda como Sanidad Pública no es solo un gesto simbólico, sino una forma de reconocimiento institucional y, al mismo tiempo, un acto de reivindicación política y social en defensa de una sanidad pública fuerte, cercana, digna y plenamente dotada de recursos humanos y materiales. Nombrar un espacio público con esta denominación supone dejar constancia permanente del compromiso de este Ayuntamiento y la ciudad con la sanidad pública y con quienes la sostienen día a día. Es plantar una bandera y dejar claro que este Ayuntamiento no acepta un desmantelamiento silencioso conquistado con décadas de lucha”, continuaba el coportavoz.

“Esta moción plantea preguntas directas a los grupos de la Corporación: ¿Estamos con la sanidad pública de verdad o sólo cuando toca la foto?, ¿estamos al lado de los profesionales cuando reclaman medios o sólo cuando les aplaudimos desde el balcón?”, reflexionaba Picardo.

Por otro lado, con esta moción, AxSí para instaba una vez más a la administración autonómica a que asegure el funcionamiento a pleno rendimiento del Hospital de San Carlos; cumpla con la apertura del nuevo centro de salud de Camposoto, anunciada para marzo; y refuerce el servicio de emergencias 061, dotándolo de una segunda ambulancia medicalizada permanente.

Carencias sanitarias

La concejala socialista Pepa Pacheco explicó que el PSOE se sumaba a este homenaje a “una sanidad pública que era una de las joya de la corona y uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar” y aprovechó para dar un repaso a las carencias de las instalaciones sanitarias isleñas que dependen del PP de la Junta.

“Un hospital de San Carlos a medio gas, con lo que costó integrarlo en la red pública; un centro de salud de Camposoto cuya apertura se eterniza y que no va a sumar nuevos efectivos y un servicio de 061 saturado. La sanidad pública andaluza se está dejando morir, apostando por una sanidad privada que genera desigualdad. Más que una calle o una rotonda, la gente quiere entrar en la aplicación de Salud Responde y tener cita en 48 horas”.

En su intervención, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José de Alba, mostró su apoyo a la propuesta de AxSí y valoró “este homenaje a unos profesionales sanitarios cuya labor hay que agradecer en todo momento, especialmente en los difíciles, como en la pandemia del Covid o lo reciente vivido en Adamuz, cuando incluso profesionales que estaban libres acudieron a los centros hospitalarios sin ser llamados”.

Respecto al mapa sanitario de la ciudad, la portavoz aseguró que en manos del PP se abrirá finalmente un centro de salud de Camposoto que los socialistas no reivindicaban cuando estaban al frente de la administración autonómica y que San Carlos no deja de mejorar como hospital gracias a actuaciones como la ampliación de los quirófanos y de la unidad de Salud Mental.

Por su parte, la concejal de VOX Leocadia Benavente también expresó el apoyo de VOX a la moción, aunque aprovechó para recordar los problemas de la sanidad pública andaluza: “Los problemas de la sanidad pública no se arreglan con una rotonda o una calle, porque se han ido multiplicando durante los últimos años. Perdemos médicos y enfermeros a puñados, porque carecen de la estabilidad laboral y económica que se merecen y del respeto de las administraciones y de la sociedad. Tenemos que revisar eso de que se tarden 20 años en abrir un simple centro de salud y mirar la calidad del servicio que recibimos los ciudadanos a través de la sanidad pública y los conciertos de la privada y las listas de espera que haya que sufrir ante la masificación que tenemos”.