Los renovados quirófanos del hospital de San Carlos de San Fernando atienden a 187 pacientes durante su primera semana en funcionamiento

El miércoles se cumplió una semana desde que entraron en servicio los cinco quirófanos del Hospital de San Carlos, objeto de una renovación y modernización, Desde entonces ya han sido intervenidos un total de 187 pacientes. La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha informado de que el Bloque Quirúrgico del centro isleño “está a pleno rendimiento y eso sólo se consigue porque está dotado del personal adecuado para ello”.

Las 187 intervenciones llevadas a cabo desde el 15 de octubre hasta ayer miércoles 22 corresponden a Oftalmología, Urología, Dermatología, Neurocirugía, Bucodental, Cirugía General, Ginecología, Otorrinolaringología, Vascular, Traumatología, reconstrucción mamaria, Cirugía Plástica, Unidad del Dolor, Cardiovascular y Torácica.

El pasado 15 de octubre entraron en funcionamiento los cinco quirófanos, después de una intervención “inédita en 43 años” que se inició el 1 de julio, y en el que la Junta invirtió más de 360.000 euros; esta actuación daba respuesta, de un lado, a las necesidades detectadas por los propios profesionales y sindicatos, para mejorar en la seguridad del paciente y en la calidad asistencial, y, de otro, al compromiso del Gobierno de Andalucía con la mejora continua de las infraestructuras sanitarias.

No obstante, Pajares ha recordado que antes de la obra, en San Carlos se pasó de contar sólo con un quirófano diario a cinco, operativos en horario de mañana y tarde, lo que supuso, además, que el número de especialidades quirúrgicas haya aumentado de siete a 16. Además, se han introducido nuevas técnicas quirúrgicas, incrementando la complejidad de las intervenciones: reconstrucción mamaria de Cirugía Plástica, recambios de marcapasos y desfibriladores por Cirugía Cardiaca, colocación de neuroestimuladores por Neurocirugía o tratamiento de las varices con láser por Cirugía Vascular.

En el Bloque Quirúrgico, las obras se han centrado en la instalación eléctrica, así como en mejoras en la climatización y en los espacios. En los espacios, concretamente, se han sustituido las ventanas, adaptado los espacios de almacenamiento, se han cambiado los suelos y techos deteriorados, reparado desperfectos y se ha acometido una reforma del aseo para profesionales con instalación de ducha y, aparte una pila para la gestión de residuos sanitarios. Además, se ha humanizado el área con imágenes que resaltan el valor histórico del edificio, además de la contribución de San Carlos a la vida de la población de San Fernando.

A estos avances en materia quirúrgica, “se suman muchos otros, los cuales no hubieran sido posibles sin la inyección económica de la actual Administración autonómica, que ha supuesto que en el centro, desde la planta sótano a la sexta, haya una utilización permanente de las instalaciones, y que de la 7 a la 12 esté perfectamente dotado para la hospitalización polivalente, cuya ocupación es variable porque depende del perfil del paciente, en ningún caso del personal existente”.

La delegada territorial ha lamentado “el derrotismo de determinados sectores” en torno a un hospital “que no deja de mejorar desde 2019”. La cartera de servicios actual de San Carlos incluye: consultas externas, área quirúrgica, exploraciones radiológicas y digestivas, pruebas diagnósticas, Hospital de Día Médico Polivalente asociado a las consultas de diagnóstico rápido, consultas de alta resolución, unidad de tratamiento, hospitalización médica polivalente, Unidad de Derma, Rehabilitación, Salud Mental, Urgencias, Área de Pediatría, Unidad de Salud Bucodental y Maxilofacial, micropigmentación, laboratorio, Farmacia, cámara hiperbárica, laboratorio de simulación, Equipo e Tratamiento Intensivo en Comunidad (ETIC) de la Unidad de Salud Mental, apoyo administrativo y área técnica de apoyo.

Asimismo, el centro es referente de la provincia de Cádiz y Ceuta desde 2023 en Neurorrehabilitación, gracias a una inversión cercana a los 1,3 millones de euros, en simulación avanzada, recurso que promueve la formación entre los profesionales de todos los centros gaditanos, y su Unidad de Oftalmología (en la que la Junta invirtió más de 700.000 euros) es referente también para los usuarios del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y su traslado a San Carlos supuso que se hayan incorporado todos los avances asociados a esta especialidad.

Por todo ello, Eva Pajares ha ironizado sobre el hecho de que “para ser un hospital abandonado, como algunos afirman, hay demasiada actividad”, al tiempo que ha anunciado “que, mientras otros mienten, nosotros seguimos trabajando y en breve daremos más buenas noticias a los isleños sobre su centro”.