Los quirófanos del hospital de San Carlos volverán a abrir este miércoles: ya hay intervenciones programadas

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha acudido este martes a San Fernando para visitar el Bloque Quirúrgico del Hospital de San Carlos, que ha sido objeto este verano de una renovación y modernización y ya está listo para entrar en servicio mañana miércoles 15 de octubre, cuando hay programadas intervenciones. Pajares ha agradecido "la implicación" de todos los profesionales para que la población de San Fernando "cuente desde mañana con cinco renovados quirófanos a pleno rendimiento, tal y como aseguramos cuando ini-ciamos esta obra tan necesaria" y, en este sentido, ha recordado que "estas instalaciones no han sido objeto de una remodelación desde 1982".

Esta actuación se inició el pasado 1 de julio, "respondiendo a las necesidades detectadas por los propios profesionales y sindicatos, para mejorar en la seguridad del paciente y en la calidad asistencial, y al compromiso del Gobierno de Andalucía con la mejora continua de las infraestructuras sanitarias". Con una inversión cercana a los 360.000 euros, además de la intervención en los quirófanos, se han acometido actuaciones de mejora de los espacios en el Hospital de Día Quirúrgico y en la central de esterilización.

Zona de entrada de pacientes a los quirófanos del hospital de San Carlos, en San Fernando / Junta de Andalucía

En el Bloque Quirúrgico, las obras se han centrado en la instalación eléctrica, así como en mejoras en la climatización y en los espacios. En los espacios, concretamente, se han sustituido las ventanas, adaptado los espacios de almacenamiento, se han cambiado los suelos y techos deteriorados, reparado desperfectos y se ha acometido una reforma del aseo para profesionales con instalación de ducha y, aparte una pila para la gestión de residuos sanitarios. Además, se ha humanizado el área con imágenes que resaltan el valor histórico del edificio, además de la contribución de San Carlos a la vida de la población de San Fernando.

Durante el periodo de las obras, la actividad de Cirugía Mayor Ambulatoria se trasladó temporalmente al Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes, ya que no era posible realizar obras y seguir operando en el mismo espacio. Es por ello que estas labores se llevaron a cabo durante el periodo estival, una práctica habitual en la gestión hospitalaria.

La actividad quirúrgica en San Carlos ha dado, a juicio de Eva Pajares, "un salto cualitativo" con esta actuación, "que se suma a una notable mejora cuantitativa: se ha pasado de un quirófano diario a los cinco actuales, operativos en horario de mañana y tarde y el número de especialidades quirúrgicas ha aumentado de siete a 16". Asimismo, se han introducido nuevas técnicas quirúrgicas, como la reconstrucción mamaria de Cirugía Plástica, recambios de marcapasos y desfibriladores por Cirugía Cardíaca, colocación de neuroestimuladores por Neurocirugía y el tratamiento de varices con láser por Cirugía Vascular. Además, el hospital cuenta con un Hospital de Día Quirúrgico que dispone de 18 camas y 14 sillones. En 2024 se realizaron 7.392 intervenciones quirúrgicas en el hospital isleño.

Más de 126.000 consultas externas en 2024

La delegada territorial, quien ha estado acompañada del gerente del Complejo Hospitalario Universitario Puerta del Mar-San Carlos, José Luis Guijarro, y su equipo directivo, así como por la supervisora del Bloque Quirúrgico, Pilar Jiménez, ha recordado que la Junta de Andalucía "ha mantenido una constante inversión en este centro hospitalario desde 2019, con una inyección económica que supera los 10 millones de euros". Esta inversión "ha mejorado significativamente la accesibilidad para la población y ha facilitado la labor de los casi 500 profesionales que trabajan diariamente en el hospital", ha destacado.

"Gracias a esta implicación del Gobierno autonómico", ha continuado la delegada territorial, todas las plantas del Hospital San Carlos, desde el sótano hasta la duodécima, están "perfectamente dotadas". Además, el número de especialidades presentes en el centro ha crecido de 14 hace seis años a las 24 actuales. Esto ha permitido que en 2024 se realizaran un total de 126.262 consultas externas.

Como ejemplos de mejoras e incorporación de servicios: el Hospital de Día Médico Polivalente, asociado a Consultas de Diagnóstico Rápido, con el que el centro cuenta desde 2021, gracias a una inversión superior a los 700.000 euros, y donde se integran Consultas de Alta Resolución (CARE) y boxes para la realización de técnicas o administración de tratamientos periódicos con duración inferior a 12 horas.

Bloque Quirúrgico del Hospital de San Carlos, en San Fernando, que recientemente se ha sometido a una remodelación / Junta de Andalucía

Asimismo, en 2023 se puso en marcha, con una potente inversión de 1.280.285,52 euros, la Unidad de Neurorrehabilitación, referente para toda la provincia y Ceuta. Además de Neurorrehabilitación, San Carlos cuenta con un aulario de simulación avanzada, que es un recurso de ámbito provincial y que promueve la formación y su Unidad de Oftalmología (en la que la Junta invirtió más de 700.000 euros) es referente también para los usuarios del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y su traslado a San Carlos supuso que se hayan incorporado todos los avances asociados a esta especialidad.

El Área de Exploraciones Digestivas, las unidades de Dermatología, Salud Bucodental y Cirugía Maxilofacial, son otras de las incorporaciones en el hospital isleño, que también ha albergado una reforma integral de sus plantas 11 y 12. Otro salto cualitativo fue el que supuso la puesta en funcionamiento de las consultas de Oncología, acercando el servicio a los pacientes de San Fernando. De otro lado, la modernización de las instalaciones y renovación completa del equipo ra-diológico han dotado al hospital isleño de una Unidad de Diagnóstico por la Imagen de alta resolución.

Quirófano 1 del hospital de San Carlos, en San Fernando / Junta de Andalucía

De otro lado, y con el Día Mundial recién celebrado, la delegada territorial ha aseverado que en San Carlos "se apuesta por la Salud Mental". Así, cuenta con un Área de Salud Mental (planta baja) amplia, bien organizada y, con una distribución adecuada de los espacios. En 2024 atendió 7.114 consultas. Asimismo, dispone en la planta sótano con un Equipo de Tratamiento Intensivo en Comunidad (ETIC) de la Unidad de Salud Mental.

Por último, Eva Pajares ha hecho referencia a "importantes mejoras no tan visibles, pero que marcan la diferencia en San Carlos y el interés de la Junta en su futuro", refiriéndose a que a principios de 2024 se culminó en el hospital isleño la sustitución de su tecnología de producción energética por otro sistema más sostenible. El centro es desde entonces un hospital descarbonizado y un modelo en eficiencia energética en Andalucía gracias a una inversión de la Junta, a través de los fondos ITI de 5,7 millones, siendo de los primeros de España con estas carac-terísticas.