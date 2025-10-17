Satse lamenta que la delegada de Salud presuma de que San Carlos "tiene 12 plantas perfectamente dotadas" cuando no hay personal en el hospital

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, al hilo de la reapertura de los quirófanos del hospital de San Carlos para pedir más personal en el centro isleño.

Concretamente, el colectivo sindical se refiere a la alusión de la política del PP a que "todas las plantas del Hospital de San Carlos, desde el sótano hasta la duodécima, están perfectamente dotadas".

Desde SATSE se ha lamentado que esa "excelente dotación" no se corresponda con la realidad asistencial del centro, "ya que la carencia de profesionales sanitarios continúa siendo el principal problema que impide que el hospital de San Carlos funcione con normalidad".

"De poco sirve contar con un hospital equipado desde el sótano hasta las alturas si no hay personal suficiente para cubrirlo. Los recursos materiales no cuidan y atienden a los usuarios, lo hacen las enfermeras, fisioterapeutas y el resto de los profesionales que hoy siguen trabajando bajo mínimos", denuncia.

Así, recuerda que el servicio de Urgencias, uno de los más tensionados del hospital, continúa presentando un importante déficit de plantilla, lo que obliga a los profesionales a doblar turnos "y ver limitados sus derechos a cogerse permisos y licencias". SATSE denuncia que esta situación, lejos de mejorar, "se está cronificando por la inacción de la dirección del centro". También -dice- se cubren varias consultas externas con un solo profesional, lo que denota la carencia de recursos humanos que acusa el centro isleño.

En relación con la unidad de Salud Mental, el Sindicato considera necesario valorar cuidadosamente el traslado del servicio a la séptima planta de Medicina Interna, ya que existen otros espacios habilitados que podrían acoger esta unidad sin afectar a la capacidad asistencial del hospital. Dicha planta de hospitalización -expone- está plenamente equipada y preparada para la apertura inmediata de más camas médicas, un recurso especialmente importante de cara al periodo de alta frecuentación invernal, cuando el aumento de casos de infecciones respiratorias requiere disponer del máximo número de camas disponibles.

SATSE valora positivamente la reapertura de los cinco quirófanos, aunque recuerda que los profesionales tuvieron que desplazarse durante todo el verano al Hospital Universitario Puerta del Mar, "sin haber recibido aún el complemento de dispersión geográfica que la propia administración se comprometió a abonar tras la intervención del sindicato".

Es por todo ello que, desde el Sindicato de Enfermería, se exige que se adopten medidas urgentes y efectivas para dotar al Hospital de San Carlos del personal necesario y garantizar una asistencia segura, continua y de calidad, "como San Fernando se merece".