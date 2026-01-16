Juanma Moreno insiste en San Fernando en que el centro de salud de Camposoto estará abierto en marzo

Un quinteto de representantes de Marea Blanca, manifestándose el jueves a las puertas del centro de salud.

Este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegaba a San Fernando para inaugurar el nuevo centro de Parkinson Bahía de Cádiz, situado en la calle Milongas justo al lado del centro de salud de Camposoto. Un centro de salud que acumula todo un historial de retrasos y contratiempos y del que la Junta dio el pasado miércoles, víspera de la visita del presidente autonómico, una nueva fecha de apertura: marzo de 2026.

Con una nueva y cercana fecha en el horizonte, la administración autonómica conseguía un nuevo voto de confianza y que se desconvocara in extremis una protesta organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León que hubiese afeado la visita del presidente de la Junta. Finalmente, sólo hicieron algo de ruido un quinteto de representantes de Marea Blanca La Isla, que se manifestaron, pancarta en mano y a las puertas del centro de salud, al término del acto inaugural.

En cualquier caso, Moreno sí tuvo palabras el jueves en Parkinson Bahía de Cádiz para el centro de salud de Camposoto e insistió en que éste comenzará a funcionar en marzo. “El vecino centro de salud de Camposoto abrirá sus puertas en un mes y medio o dos meses, en apenas unas semanas. Y con ello se contribuirá a dinamizar la zona y a crear sinergias entre ambos centros”, afirmaba el presidente autonómico.

Moreno también recordaba los principales datos de este equipamiento sanitario, que ha supuesto una inversión cercana a los 5 millones de euros por parte de la Junta y está llamado a ofrecer atención a más de 20.000 isleños e isleñas. De esta manera, detallaba que estas instalaciones contarán con nueve médicos de Atención Primaria y tres pediatras, así como con tres fisioterapeutas, un logopeda y cinco enfermeras.

Hay que recordar que las obras arrancaron a finales de 2010 y se paralizaron en 2012, no volviéndose a retomar hasta 2023. Los trabajos concluyeron en el verano de 2024 y desde entonces se espera la dotación y puesta en marcha de este centro.

Lateral del centro de salud que da a la futura zona de aparcamiento. / Antonio Zambonino

Más de 200 plazas de aparcamiento

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de Parkinson Bahía de Cádiz, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, también celebró la inminente inauguración de un centro de salud “que tanta falta hace para una zona de la ciudad que aglutina en torno a un tercio de la población”.

De hecho, la regidora isleña adelantó que el Ayuntamiento ya trabajaba para urbanizar la zona de aparcamiento que dará servicio a los usuarios del centro de salud y los vecinos, que acogerá una parcela de unos 5.300 metros cuadrados de extensión.

El nuevo aparcamiento, situado en la misma calle Mineras esquina con Granaínas, contará con un total de 210 plazas, entre ellas seis reservadas para personas con movilidad reducida, espacio habilitado para ambulancias y 19 plazas destinadas a motocicletas.

Las previsiones del equipo de gobierno pasan por licitar en breve esta actuación para que la bolsa de aparcamiento esté lista a tiempo para la apertura del centro de salud. Y todo apunta a que tendrán que acometer con toda celeridad esta actuación, porque la actualmente los terrenos de la parcela lucen con tierra y hierbas crecidas.