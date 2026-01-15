Juanma Moreno inaugura el nuevo centro de Parkinson Bahía de Cádiz, que sitúa a San Fernando como “una referencia en Andalucía y España”

A pesar de que comenzó a funcionar a principios del pasado mes de diciembre en la isleña calle Milongas, el nuevo centro de Parkinson Bahía de Cádiz aún no había sido objeto de un evento que sirviera para inaugurarlo de forma oficial. Este jueves se ha saldado esta deuda pendiente con creces gracias a un acto que ha tenido como protagonista al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y que ha contado con la solemnidad que se merecen unas unas instalaciones que sitúan a San Fernando a la vanguardia de la atención y la investigación de las personas con Parkinson.

Era de justicia que Moreno presidiese dicho acto, ya que el punto de inflexión para hacer realidad este proyecto vino de mano de la administración autonómica, que aportó 1,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, sumando el resto de una inversión que supera los 2,2 millones de euros el Ayuntamiento de San Fernando, la Diputación de Cádiz y la propia asociación. Precisamente, además del presidente de la Junta, en este esperado evento también han estado presentes representantes de las tres administraciones implicadas, como la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, y la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.

Moreno ha podido comprobar en primera persona las muchas virtudes de este centro durante una visita que ha contado como guías con la directora y el presidente de Parkinson Bahía de Cádiz: Lola Garzón y Joaquín Izquierdo. En este recorrido, el presidente de la Junta ha interaccionado y compartido momentos con los usuarios y el equipo de trabajo de estas instalaciones mientras se impartían actividades vinculadas, entre otras materias, a la estimulación neurocognitiva, la movilidad o la rehabilitación. Sin duda, el ambiente que se ha vivido este jueves en este centro ha sido festivo, de orgullo y celebración por los logros conseguidos, ya que estas instalaciones,que se levantan sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento, han tardado cinco años en hacerse realidad.

“Estamos en el único centro especializado en la atención de pacientes con Parkinson de la Bahía gaditana, que es una referencia no sólo en Andalucía, sino también en el ámbito de nuestro país. Algo que tiene que ser motivo de satisfacción y orgullo”, ha subrayado un presidente de la Junta que ha recordado que en la provincia hay unas 5.000 personas diagnosticadas con Parkinson y que esta cifra se sitúa en más de 22.000 personas en cuanto a Andalucía se refiere.

La comitiva, presidida por Juanma Moreno, visitando una clase de rehabilitación en este centro. / Julio González

"Hablamos de personas que conocen bien la enfermedad y conviven con ella, de un colectivo vulnerable por el que esta asociación lleva trabajando casi un cuarto de siglo. Este centro es mucho más que un edificio moderno o un equipamiento especializado, es un espacio de tranquilidad para las personas con Parkinson y sus familiares. Aquí se gana en autonomía y se mejora la calidad de vida. Este centro de día es un buque insignia y el modelo de referencia en Andalucía y en España para el cuidado las personas con Parkinson", ha continuado Moreno.

Por otro lado, el presidente autonómico también ha destacado el compromiso de esta asociación isleña, que atiende a personas de toda la provincia, con la investigación del Parkinson, tal y como demuestra las iniciativas que se desarrollan en colaboración con la Universidad de Cádiz y la industria farmacéutica. “Todo lo que sea conocer mejor el Parkinson es de sumo interés y este centro es un banco de pruebas tremendamente valioso para el futuro”, ha recalcado Moreno.

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha definido la puesta en marcha de este centro como “un sueño hecho realidad” y ha recordado el largo camino que, de la mano de la asociación, se ha recorrido desde el Ayuntamiento para hacer posible “un centro necesario”. “No hay otras instalaciones así en Andalucía, a la vanguardia y con estas prestaciones”, ha insistido la alcaldesa.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha calificado este jueves como “un día de felicidad que pone fin a una larga espera”, y ha recordado que la administración que lidera ha apoyado a Parkinson Bahía de Cádiz desde el principio. “Colaborar con asociaciones como ésta es contribuir al bienestar de todos los gaditanos”, ha señalado Martínez.

Moreno, recibiendo un ramo de flores de mano de un usuario de Parkinson Bahía de Cádiz. / Julio González

Ante un abarrotado salón de actos, en el que han estado presentes representantes de numerosos colectivos y formaciones políticas, la directora de Parkinson Bahía de Cádiz, Lola Garzón, ha agradecido la labor de todos los que han hecho posible estas nuevas instalaciones y ha dedicado emocionadas palabras de recuerdo a los anteriores dirigentes de la asociación: Baldomero Guerrero y Gustavo López. El doctor Raúl Espinosa, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, también ha ofrecido durante el acto diveros datos sobre esta enfermedad.

Hay que recordar que la puesta en marcha de este nuevo centro permitirá a la entidad duplicar las plazas concertadas con la Junta de Andalucía, llegando hasta las 60 plazas. De hecho, la asociación cuenta con una extensa lista de espera.

En definitiva, ha sido un merecido día de celebración y de reconocimiento para esa gran familia que forman los usuarios y los trabajadores de Parkinson Bahía de Cádiz. Por delante quedan muchos grandes el ilusionantes retos y objetivos. Por lo pronto, en apenas un par de meses estrenarán vecino: el centro de salud de Camposoto, que abrirá sus puertas tras largos años de retraso.