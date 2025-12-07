El nuevo centro de Parkinson Bahía de Cádiz en San Fernando: la realidad de un sueño

Las nuevas instalaciones, más espaciosas y mejor dotadas, permiten prestar a los usuarios una atención más personalizada y cómoda.

La semana comenzaba de forma inmejorable para Parkinson Bahía de Cádiz. El lunes abría sus puertas el nuevo centro de la asociación, situado en la calle Milongas, y lo hacía con la emoción de los usuarios y del equipo de trabajadores a flor de piel. Entre tanta alegría, ni unos ni otros terminaban de asimilar cómo su sueño se había hecho realidad y tenían frente a sus ojos unas modernas instalaciones de referencia, que se levantan sobre una parcela que el Ayuntamiento cedió allá por 2006.

Atrás queda ya el primigenio local de Alameda Moreno de Guerra y el centro de la calle Concha Pérez Baturone en el que la asociación se llevó 17 años, el presente y el ilusionante futuro pasan por un centro que trae consigo importantísimas mejoras. De hecho, el edificio reparte entre tres niveles -un sótano y dos plantas- y 1.300 metros cuadrados dependencias como salas de rehabilitación, puestos de estimulación cognitiva, zonas para tratamientos de fisioterapia individualizados, zonas de comedor y de descanso, un almacén, un gran salón de actos multiusos con capacidad para un centenar de personas, un garaje o un espacio de investigación en el que estará implicada la propia Universidad de Cádiz (UCA).

Varias usuarias, realizando tareas de rehabilitación en el gimnasio del centro. / Julio González

Hay que recordar que este centro ha sido posible gracias a al esfuerzo de la asociación y al apoyo económico de distintas administraciones, que permitieron una inversión que supera los 2,2 millones de euros. De esta manera, los 700.000 euros de la primera fase de las obras fueron costeados por el Ayuntamiento, la Diputación de Cádiz y la propia asociación. Pero el espaldarazo definitivo vino con la concesión de 1,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation por parte de la Junta de Andalucía, una ayuda que supuso un claro punto de inflexión para hacer realidad este proyecto, cuya ejecución ha llevado cinco años.

La directora de Parkinson Bahía de Cádiz, Lola Garzón, recuerda con cariño, la llegada de esta millonaria ayuda autonómica: “Fue algo muy especial, porque nos la comunicaron el Día del Carmen de 2024. Nunca olvidaremos la suerte que nos trajo la Patrona de San Fernando para hacer realidad el proyecto más ambicioso llevado a cabo por esta entidad”.

La nueva zona de comedor facilita la inetracción social gracias a su amplitud. / Julio González

Garzón explica como han sido estos últimos meses, en los que la asociación ha vivido a caballo entre este centro y el anterior: “Han sido meses muy intensos, ya que mientras avanzábamos en la dotación del nuevo edificio y ultimábamos detalles no dejamos ni un sólo día de atender a los usuarios en el otro centro”.

Del mismo modo, la directora reconoce emocionada que dejar el antiguo centro también fue difícil: “El momento de recorrer las habitaciones ya vacías, apagar la luz y cerrar la puerta para no volver no fue fácil. Aquella fue nuestra segunda casa durante muchos años y allí vivimos y compartimos momentos inolvidables. Muchos de ellos junto a nuestro antiguo presidente, Baldomero Guerrero, cuya figura fue imprescindible para los actuales logros y que ya no está con nosotros”, explica Garzón.

El salón de actos multiusos tiene capacidad para un centener de personas. / Julio González

En cualquier caso, la responsable de la asociación no puede esconder su sonrisa de alegría cuando recuerda el momento en el que los usuarios entraron por ver primera al nuevo centro. “La mañana del pasado lunes fue muy especial. Todos muy contentos y llorando emocionados al entrar. Hay que tener en cuenta que aquí podemos trabajar de forma mucho más cómoda y que en estas instalaciones podremos poner en en marcha más servicios y actividades que antes no podíamos desarrollar por falta de espacio”, relata Garzón.

“Ofrecemos unos servicios que, junto al tratamiento farmacológico contribuyen a frenar la enfermedad, pero somos conscientes de la importancia que tiene la investigación, ya que sólo a raíz de ella puede llegarse a erradicar el Parkinson”, subraya la directora.

El parking subterráneo con los vehículos de la asociación. / Julio González

Crecimiento constante

La puesta en marcha de este nuevo centro, explica Garzón, permitirá a la entidad duplicar las plazas concertadas. “En cuanto la Junta abra el plazo solicitaremos nuevos conciertos para llegar hasta las 60 plazas. Y se implementarán en cuanto la burocracia lo permita. Tenemos una larga lista de espera que es real, por eso estas plazas se podrían ocupar de manera inmediata”, indica.

Hay que recordar que Parkinson Bahía de Cádiz atiende a personas de toda la provincia. Su directora aclara que la provincia suma en torno a 5.000 personas afectadas por esta enfermedad, existiendo unas 22.000 en toda Andalucía.

La directora, Lola Garzón, usando el futbolín de la sala de ocio de este nuevo edificio. / Julio González

También este centro traerá consigo un incremento de la plantilla, que actualmente está formada por 19 profesionales. “Conforme vayamos ampliando las plazas también necesitaremos un equipo humano mayor. Somos referentes en Andalucía y lo seguiremos siendo”, aclara la responsable del centro.

Garzón también recalca el esfuerzo que la asociación ha hecho para que las obras de la segunda fase, que son las que costearon los fondos europeos Next Generation, se desarrollasen en tiempo y forma. “Una vez se nos comunicó que contábamos con esta ayuda nos comprometimos a concluir las obras en el plazo de un año. Y así ha sido. La obra como tal concluyó el pasado mes de julio y desde entonces se fueron completando tareas como la dotación de mobiliario y de suministros. Pudimos acogernos a alguna prórroga para hacer las obras con mayor tranquilidad, como es normal en estos casos, pero preferimos no hacerlo. Nos fijamos un calendario y lo cumplimos.

Uno de los amplios pasillos del edificio. / Julio González

Semana de visitas y reconocimientos

El pasado miércoles, la directora, acompañada por el presidente de la entidad, Joaquín Izquierdo, recibió a la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que felicitó a la entidad “por la enorme dedicación, pasión y esfuerzo que han puesto en este reto” y señaló la apertura del centro como “ un día muy importante para la ciudad y especialmente emotivo para todas las personas que, desde la Asociación Párkinson Bahía de Cádiz y desde el Ayuntamiento, hemos trabajado durante tantos años para hacerlo posible. Ha valido la pena”.

La nueva sede de la Asociación 'Parkinson Bahía de Cádiz' en San Fernando

Por otro lado, el jueves Parkinson Bahía de Cádiz fue reconocida por AxSí en la Venta de Vargas con una Bandera de Andalucía durante el acto con el que la formación conmemoró el 4 de Diciembre. Garzón e Izquierdo recibieron la Arbonaida de manos del portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, y de Antonio Prieto, miembro de la Coordinadora Local andalucista y usuario del centro.