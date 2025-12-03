Cavada visita el nuevo centro de Parkinson de San Fernando

San Fernando ha conmemorado este miécoles el Día Internacional de las Personas con Discapacidad reforzando su proyecto de Ciudad de la Inclusión con la puesta en marcha del nuevo Centro de Estancia Diurna para Enfermos de Párkinson, ubicado en la calle Mineras. Este equipamiento nace del compromiso compartido durante años entre la Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson Bahía de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando, que han trabajado de forma conjunta para hacer realidad un proyecto largamente anhelado.

Durante la visita, se ha recordado especialmente a quienes lo impulsaron desde sus inicios, como Baldomero Guerrero, fundador y presidente de la Asociación Párkinson Bahía de Cádiz, cuya labor sembró los pilares y el impulso inicial que permitió que otras personas continuaran este camino hasta convertir el centro en una realidad.

El nuevo centro supone un salto importante, no solo en las instalaciones, al pasar de un espacio de 400 metros cuadrados a unas instalaciones de 1.300 metros cuadrados, sino también en las prestaciones y nuevas opciones que se ofrece en las terapias y asistencia a personas usuarias y familiares. El edificio tiene capacidad para atender a 120 personas —frente a las aproximadamente 60 usuarias actuales— y funciona como centro de día, contando además con un equipo profesional formado por 19 trabajadores.

La parcela, cedida por el Ayuntamiento, permitió iniciar las obras en 2020 y culminar una infraestructura que hoy se convierte en el único centro reconocido específicamente para párkinson dentro del área de discapacidad en toda Andalucía, dado que el resto de los recursos similares, en concreto, los otros dos centros existentes en nuestra comunidad autónoma, se encuentran integrados en la rama de mayores. Este reconocimiento específico permitirá atender bajo concierto a un mayor número de personas afectadas por la enfermedad en edades tempranas, una realidad que, lamentablemente, se constata a diario.

Numerosas mejoras

El nuevo centro dispone de una amplia variedad de espacios diseñados para ofrecer una atención integral y especializada. Entre sus dependencias se encuentran salas de rehabilitación y fisioterapia, así como aulas específicas para informática, logopedia y neurología. El edificio incorpora también áreas de atención psicológica, trabajo social, despachos administrativos y salas de reuniones que permiten coordinar y planificar el trabajo técnico y terapéutico con mayor eficacia.

Gracias a la ampliación del equipamiento, el centro incorpora nuevas terapias y servicios hasta ahora inexistentes en la sede anterior. Destacan la sala multisensorial y un salón de actos completamente equipado a nivel audiovisual, que no solo facilita sesiones de formación con colectivos vinculados a la farmacia, la neurología y otras áreas sanitarias, sino que también permite desarrollar actividades dirigidas a las personas usuarias, como teatro, cinefórum o talleres participativos que fomentan el bienestar emocional y la convivencia.

Las nuevas instalaciones cuentan asimismo con una sala de estar para quienes realizan sesiones de rehabilitación sin permanecer en el centro, además de espacios de ocio y una sala de innovación social.

Uno de los aspectos más relevantes es la creación de áreas destinadas a proyectos de investigación en colaboración con la Universidad de Cádiz, incluyendo laboratorios y un espacio específico en la planta superior dedicado al estudio y desarrollo de nuevas líneas científicas. La asociación refuerza así su objetivo de avanzar en la investigación y en el tratamiento integral, combinando la rehabilitación con el abordaje farmacológico que, si bien no cura la enfermedad, contribuye a frenar su evolución y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El centro dispone también de un salón comedor, una sala de estar adicional, un office y una azotea acondicionada para su uso por parte de las personas usuarias, ofreciendo entornos confortables y funcionales que facilitan la actividad diaria.

Su ubicación, junto a una zona verde y en el entorno del futuro Centro de Salud de Camposoto —una vez entre en funcionamiento por parte de la Junta de Andalucía— contribuye a crear un punto urbano donde se concentran servicios públicos esenciales. Esta disposición, coherente con un modelo de ciudad cercana y accesible, permite que distintos equipamientos se complementen y faciliten el día a día de las personas. Sin duda, es un espacio con muchas prestaciones que mejora el entorno y lo consolida como un área de referencia en materia sociosanitaria.

Para la alcaldesa, la puesta en marcha del nuevo Centro de Párkinson representa la culminación de “una apuesta firme del proyecto ciudad de la inclusión”. Supone, afirma, la prueba de que “cuando las administraciones y las entidades sociales trabajan juntas, se alcanzan metas que garantizan derechos y mejoran la vida de quienes más lo necesitan”. Cavada ha subrayado que “hoy es un día muy importante para la ciudad y especialmente emotivo para todas las personas que, desde la Asociación Párkinson Bahía de Cádiz y desde el Ayuntamiento, hemos trabajado durante tantos años para hacerlo posible. Ha valido la pena”. La alcaldesa ha querido trasladar además una felicitación especial a Lola Garzón y a todo su equipo “por la enorme dedicación, pasión y esfuerzo que han puesto en este reto”.

Por su parte, según ha destacado Dolores Garzón, directora de la asociación, el nuevo edificio “es un espacio amplio que recoge las necesidades detectadas durante los 17 años en los que hemos atendido a personas afectadas de párkinson en nuestra anterior sede. Esto es importante porque los enfermos de Parkinson necesitan de espacio”. Garzón ha agradecido la visita de la alcaldesa, a la que ha definido como una presencia “entrañable, cercana y sincera”, subrayando el acompañamiento y apoyo que el Ayuntamiento ha mostrado durante todo el crecimiento de la entidad.

Apoyo insititucional

Hay que recordar que el Ayuntamiento cedió la parcela municipal de 1.300 metros cuadrados para su construcción e incorporó partidas presupuestarias anuales que permitieron avanzar en el proyecto, sumando unos 424.000 euros. Gracias a este compromiso inicial, fue posible sumar apoyos institucionales, que de la mano entidad y Ayuntamiento fueron consiguiendo, como la Diputación de Cádiz y culminando con la obtención de una subvención de 1,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, a través de la Junta de Andalucía, que ha hecho posible su finalización.

El nuevo Centro de Estancia Diurna permitirá duplicar el número de plazas y mejorar de forma notable la atención sociosanitaria que reciben en San Fernando las personas afectadas por párkinson. El espacio incrementa también el personal profesional y facilita unas condiciones de trabajo más adecuadas para los equipos que prestan este servicio esencial.

Zona de aparcamiento

Paralelamente, el Ayuntamiento ha proyectado y está ultimando la documentación necesaria para licitar la obra de construcción del aparcamiento que dará servicio tanto al Centro de Parkinson como al futuro Centro de Salud de Camposoto.

El nuevo aparcamiento, situado en la misma calle Mineras esquina con Granaínas, contará con un total de 210 plazas, entre ellas seis reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR), espacio habilitado para ambulancias y 19 plazas destinadas a motocicletas.

Esta actuación está prevista para licitarse y ejecutarse a lo largo de 2026, contando ya con la financiación asegurada en los nuevos presupuestos municipales. El Ayuntamiento confía en que su desarrollo pueda avanzar en paralelo a la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Salud por parte de la Junta de Andalucía, cuya apertura acumula reiterados retrasos y diversas fechas anunciadas sin que, por el momento, se haya hecho efectiva.