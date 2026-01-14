Desconvocada una protesta del movimiento vecinal por el centro de salud de Camposoto tras el anuncio de la Junta

La federación de asociaciones de vecinos Isla de León ha desconvocado la protesta que tenía previsto realizar este jueves por los retrasos e incumplimientos en la apertura y puesta en marcha del centro de salud de Camposoto. Dicha concentración se había planteado que coincidiera con la inauguración del nuevo centro de Párkinson, ubicado justo en la parcela colindante. Acto al que está previsto que acuda el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y -todavía pendiente del confirmación- el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Reunión de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León con la Junta por el centro de salud de Camposoto

El colectivo vecinal, que este miércoles se ha reunido con la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo; y con la delegada territorial de Salud, Eva Pajares; ha optado por desconvocar dicha movilización ante el compromiso que se ha puesto sobre la mesa de poner en marcha el centro de salud de Camposoto en el próximo mes de marzo, como el propio consejero ha anunciado también este miércoles. A dicho encuentro ha asistido también la portavoz del PP en San Fernando, María José de Alba.

Sanz anuncia la apertura del centro de salud de Camposoto en marzo de 2026 / D.C.

La federación vecinal, no obstante, matiza que "no se descartan futuras concentraciones si no se cumpliese el acuerdo al que hemos llegado en esta reunión".

En el encuentro, señala, se han tratado otras demandas relacionadas con la atención sanitaria en la localidad, además del centro de salud de Camposoto. Entre ellos, Isla de León cita la puesta en marcha de urgencias pediátricas en el hospital de San Carlos, así como de una Unidad de Cuidados Intermedios, lo que permitiría realizar cirugías más complejas en este centro. Igualmente, han insistido en la necesidad de contar con una segunda ambulancia (DECCU) para atendenr las urgencias en la localidad y de rebajar los tiempos de espera de la atención primaria, que los responsables de la Junta de Andalucía se han comprometido a analizar "con un estudio de viabilidad".