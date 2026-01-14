La Junta pone fecha a la inauguración del centro de salud de Camposoto: Sanz anuncia que abrirá en marzo

El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha puesto fecha este martes a la inauguración del centro de salud de Camposoto, cuyas obras terminaron hace aproximadamente año y medio. El nuevo equipamiento sanitario -el cuarto centro de atención primaria que tendrá San Fernando- abrirá sus puertas en el próximo mes de marzo.

Desde el gobierno andaluz se ha anunciado la "buena noticia" en las vísperas de otra inauguración, el nuevo centro de Párkinson, que se sitúa justo al lado, en la parcela colindante de la calle Milongas. A este otro acto está prevista la presencia del propio consejero e incluso -sin confirmarse aún la agenda- del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Precisamente, hace apenas unos días, la federación de asociaciones de vecinos Isla de León trasladaba su malestar ante lo que consideraba "incumplientos" de la Delegación Territorial de Salud con respecto al centro de salud de Camposoto ya que en la última reunión mantenida -en el pasado mes de noviembre- su responsable, Eva Pajares, se había comprometido con el movimiento vecinal a retirar las vallas, restos de obra y adecentar el entorno de dicho equipamiento antes de final de año mientras se espera a su inauguración -la fecha ya se apuntaba entonces- a lo largo del primer trimestre de 2026.

Sanz ha recordado el "abandono" de la obra por parte del anterior gobierno socialista, "lo que provocó un retraso muy importante". Las obras, de hecho, arrancaron a finales de 2010 y, tras varios parones, quedaron definitivamente paralizadas en 2012, situación que se mantuvo durante varios años.

Así está el centro de salud de Camposoto en San Fernando / D.C.

La primera tentativa de la Junta de Andalucía para retomar los trabajos -ya con el PP en el gobierno andaluz- fracasó después de que la empresa que había resultado adjudicataria en 2020 –en plena pandemia del Covid-19– dejara plantados los trabajos antes siquiera de que llegaran a comenzar reclamando un modificado.

Fue necesario entonces resolver el contrato, lo que evidentemente llevó su tiempo por los trámites administrativos. Y la Junta, para evitar que ocurriera otra vez lo mismo, optó entonces por recurrir a la empresa pública Tragsa para ejecutar los trabajos. En verano de 2022 se anunció la nueva inversión –4,7 millones de euros– y la puesta en marcha de los trabajos. Y de hecho, durante los meses siguientes, se empezaron ya a realizar los primeros trabajos en la parcela, aunque hasta principios de 2023 no se materializó por derecho ese regreso de las obras, que concluyeron en torno al verano de 2024. Desde entonces, el centro de salud, aparentemente terminado, aguarda su puesta en funcionamiento.

"El centro de salud de Camposoto, con el gobierno de Juanma Moreno, es ya una realidad", ha asegurado el consejero de Sanidad. "Va a abrir sus puertas en el mes de marzo de 2026", ha asegurado Sanz.

"Desde el gobierno andaluz somos muy conscientes de que es una infraestructura muy esperada por los isleños y, aunque nos hemos encontrados múltiples problemas para culminar el proyecto, en apenas unas semanas vamos a poder abrir las puertas y, por tanto, ofrecerles el servicio sanitario público que merecen los isleños. Tras una inversión de cinco millones de euros damos respuesta a las necesidades de una población que ha experimentado un importantísimo crecimiento demográfico y que, por tanto, también ha aumentado sus necesidades asistenciales. Desde la Junta de Andalucía estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar la asistencia sanitaria no solo en San Fernando sino en el conjunto de la provincia de Cádiz y revertir una situación de abandono, no solo en esta ciudad sino también en la provincia, que se venía sufriendo en años anteriores. Este gobierno -el gobierno andaluz- cumple siempre sus promesas", ha afirmado el consejero de Sanidad.

Así será el centro de salud de Camposoto

El nuevo centro de salud de Camposoto, que cuenta con un total de 1.325 metros cuadrados, ofrecerá espacios e instalaciones con un equipamiento de alta calidad además de nuevas consultas de medicina y enfermería. En concreto, entrarán en funcionamiento 14 consultas de adultos más dos específicas de Pediatría, así como sala de lactancia, de emergencias y de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Por su parte, el Área de Dispositivo de Apoyo incluirá los servicios de cirugía menor ambulatoria, gabinete odontológico, educación sanitaria y consultas y salas de Rehabilitación y Fisioterapia. También contará con área para la Unidad de Atención Infantil Temprana.

En cuanto al personal que se incorporará al centro de salud, serán nueve médicos de Primaria y tres de Pediatría y se aumentaran en cinco enfermeras de familia, tres fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional, un logopeda y dos TCAE.

El consejero de Sanidad ha destacado también la inversión realizada en el hospital de San Carlos desde la llegada al gobierno de Juanma Moreno "con más de 10 millones de euros que han permitido mejorar la accesibilidad de la población y también las condiciones en las que desarrollan su labor casi 500 profesionales".

Actualmente, ha afirmado, "todas las plantas, de la sótano a la 12, están dotadas y en funcionamiento y se van habilitando según la demanda asistencial las seis plantas de hospitalización, que cuentan con habitaciones individuales". Igualmente, ha señalado que el hospital de San Carlos ha pasado de 14 a 24 especialidades y en 2024 se realizaron un total de 126.262 consultas externas. En cuanto a la actividad quirúrgica, se ha pasado de un quirófano diario, a los cinco de la actualidad, en horario de mañana y tarde con un total de 16 especialidades frente a las siete que había.

En definitiva, ha asegurado Antonio Sanz, "San Fernando cuenta hoy con un hospital en el que se han introducido nuevas técnicas quirúrgicas, incrementando la complejidad de las intervenciones, que ascendieron el último año a más de 7.400 al tiempo que ha experimentado un cuidado proceso de modernización de las instalaciones y renovación completa del obsoleto equipo radiológico con el que contaba".