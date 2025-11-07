Nueva fecha para el centro de salud de Camposoto en San Fernando: ¿el último capítulo después de 20 años?

Tras meses de silencio, la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa una nueva fecha para la apertura del centro de salud de Camposoto, cuyas obras terminaron hace más de un año: a principios de 2026. Así lo afirmó ayer la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, en una nota despachada tras la reunión que mantuvo con la directiva de la federación de asociaciones de vecinos Isla de León. El colectivo, precisamente, había pedido este encuentro a raíz de su preocupación por el retraso que acumula la apertura de este equipamiento e, incluso, se plantea poner en marcha un calendario de movilizaciones al respecto. De ahí el anuncio realizado desde el gobierno andaluz.

Hasta ahora, la única fecha que se había dado para el cuarto centro de salud que tendrá San Fernando es la que avanzó el consejero de Presidencia y ahora también de Sanidad, Antonio Sanz, cuando visitó las obras allá por 2023: "en marzo o abril de 2024", dijo en tonces. A principios de este 2025, la delegada territorial habló también de la "próxima" puesta en funcionamiento, sin llegar a concretar nada más. Las obras, eso sí, están aparentemente terminadas desde un año.

La construcción del centro de salud de Camposoto se anunció en 2005 –hace 20 años– y las obras se pusieron en marcha en 2010, aunque los problemas no tardaron en aparecer. Las obras se paralizaron definitivamente en 2012. Y durante una década el proyecto quedó sumido en el más absoluto de los olvidos hasta que las protestas ciudadanas por el abandono del edificio –que había quedado a medio construir, con solo la estructura levantada y el revestimiento de ladrillo a medias– volvieron a poner el foco en este equipamiento sanitario después de varios de incendios originados por la acumulación de basura y desperdicios en su interior.

Retomar los trabajos no fue nada fácil. La primera tentativa de la Junta de Andalucía en este sentido fracasó después de que la empresa que había resultado adjudicataria en 2020 –en plena pandemia del Covid-19– dejara plantados los trabajos antes siquiera de que llegaran a comenzar reclamando un modificado. Fue necesario entonces resolver el contrato, lo que evidentemente llevó su tiempo. Y la Junta, para evitar que ocurriera otra vez lo mismo, optó entonces por recurrir a la empresa pública Tragsa para ejecutar los trabajos. En verano de 2022 se anunció la nueva inversión –esos 4,7 millones de euros– y la puesta en marcha de los trabajos. Y de hecho, durante los meses siguientes, se empezaron ya a realizar los primeros trabajos en la parcela, aunque hasta principios de 2023 no se materializó por derecho ese regreso de las obras, que concluyeron en torno al verano de 2024.

Pero la apertura de las instalaciones que se esperaba a continuación no llegó. Este jueves, Pajares aseguró a los vecinos que "ya se han desbloqueado y resuelto los trámites administrativos que estaban pendientes". El siguiente paso será la recepción del edificio por parte del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, que empezará a dotarlo del equipamiento y mobiliario "de forma inmediata".

Las primeras gestiones para la construcción de este centro de salud se remontan a la década de los años 90, a la par que la zona experimentaba el mayor desarrollo urbanístico que hasta entonces había conocido La Isla. Así que el proyecto es, como mucha diferencia, uno de los que por más tiempo ha arrastrado la ciudad.