La Junta pone una nueva fecha para la apertura del centro de salud de Camposoto en San Fernando: principios de 2026

La Junta de Andalucía ha dado una nueva fecha para la apertura del centro de salud de Camposoto, en San Fernando, cuyas obras terminaron hace más de un año: principios de 2026.

Así lo ha asegurado la delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, que se ha reunido este jueves con la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León a raíz de su preocupación por el retraso que acumula la apertura de este equipamiento sanitario. El colectivo vecinal, de hecho, barajaba movilizaciones para exigir la puesta en funcionamiento de este centro de salud, que será el cuarto que tendrá San Fernando.

La responsable autonómica ha asegurado "que ya se han desbloqueado y resuelto los trámites administrativos que estaban pendientes, lo que permitirá seguir avanzando de cara a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, a principios del próximo año 2026".

En el encuentro de este jueves, celebrado en la sede de la Delegación Territorial, la Junta ha puesto de relieve que el siguiente paso será la recepción del edificio por parte del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, organismo que empezará a dotarlo del equipamiento y mobiliario "de forma inmediata".

En cuanto a los recursos humanos, el Distrito ya ha trabajado en el dimensionamiento de la plantilla necesaria para el desarrollo de la actividad, bajo los criterios de las características actuales de la población y las previsiones de crecimiento de la zona donde se ubica el nuevo centro.

La delegada territorial de Salud, Eva Pajares, reunida con los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León para abordar la situación del centro de salud de Camposoto en San Fernando / Junta de Andalucía

La población asignada para Camposoto es de 14.448 usuarios, de los que 10.564 acuden actualmente a centro de salud Joaquín Pece (La Ardila). "Por tanto, la plantilla, además de contar con profesionales contratados para el nuevo centro de salud, se nutrirá de trabajadores del Joaquín Pece, que verá notablemente disminuida su población asignada", ha afirmado.

La delegada territorial ha señalado que la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura "es una prioridad para la Junta de Andalucía, y así se viene trabajando desde que se asumieron las competencias en la materia, retomando una obra que estuvo paralizada con anteriores gobiernos autonómicos".

"La Junta de Andalucía tiene un compromiso con la ciudad de San Fernando, y no es sólo con la construcción del nuevo centro de salud de Camposoto, sino con toda la atención sanitaria, incluyendo actuaciones en la Atención Primaria ya existente y, por supuesto, el gran impulso que está experimentando el hospital de San Carlos", ha destacado.