El centro de salud de Camposoto, pendiente ahora de 2026: ¿Será por fin el año de su apertura?

2025 no ha sido tampoco el año del centro de salud de Camposoto. El equipamiento, proyectado desde finales de los años 90, encara el comienzo de 2026 pendiente aún de su apertura y puesta en funcionamiento, casi año y medio después de la terminación –aparente al menos– de las obras llevadas a cabo en una parcela de la calle Milongas.

La DelegaciónTerritorial de Salud se reafirma en el último plazo dado, que anunció en el pasado mes de noviembre tras una reunión con el movimiento vecinal: el nuevo equipamiento sanitario abrirá sus puertas durante el primer trimestre del nuevo año. Así se lo confirmó su responsable, Eva Pajares, a la directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León hace poco más de un mes.

El presidente de la entidad, José Ruiz Cortejosa, asegura incluso que la delegada territorial refirió a los vecinos su "compromismo personal" en este sentido tras asegurar que todas las complicaciones y trabas administrativas para recepcionar las obras y proceder a su apertura por parte del Distrito Sanitario de la Bahía de Cádiz –aunque nunca se han concretado cuáles han sido esas dificultades– habían quedado resueltas.

Desde luego, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a sus consejeros un listado de obras ya terminadas en todas las provincias para establecer un calendario de posibles visitas e inauguraciones en los tres primeros meses del año. Así que se espera que el centro de salud de Camposoto entre en ese lote de inauguraciones en año electoral y se cuele por enésima vez entre los compromisos de la Junta de Andalucía de cara a los comicios autonómicos.

Uno y otro gobierno lo han hecho a lo largo del tiempo porque la construcción del centro de salud de Camposoto se anunció en 2005 –hace ya más de 20 años– y las obras se pusieron en marcha en 2010. Eso sí, los problemas no tardaron en aparecer. Las obras se paralizaron definitivamente en 2012. Y durante una década el proyecto quedó sumido en el más absoluto de los olvidos hasta que las protestas ciudadanas por el abandono del edificio –que había quedado a medio construir, con solo la estructura levantada y el revestimiento de ladrillo a medias– volvieron a poner el foco en este equipamiento sanitario después de varios de incendios originados por la acumulación de basura y desperdicios en su interior.

La primera tentativa de la Junta de Andalucía para retomar los trabajos fracasó después de que la empresa que había resultado adjudicataria en 2020 –en plena pandemia del Covid-19– dejara plantados los trabajos antes siquiera de que llegaran a comenzar reclamando un modificado.

Fue necesario entonces resolver el contrato, lo que evidentemente llevó su tiempo por los trámites administrativos. Y la Junta, para evitar que ocurriera otra vez lo mismo, optó entonces por recurrir a la empresa pública Tragsa para ejecutar los trabajos. En verano de 2022 se anunció la nueva inversión –4,7 millones de euros– y la puesta en marcha de los trabajos. Y de hecho, durante los meses siguientes, se empezaron ya a realizar los primeros trabajos en la parcela, aunque hasta principios de 2023 no se materializó por derecho ese regreso de las obras, que concluyeron en torno al verano de 2024. Desde entonces, el centro de salud, aparentemente terminado, aguarda su puesta en funcionamiento.

La federación Isla de León, molesta porque "no se ha cumplido con los vecinos"

La federación de asociaciones de vecinos Isla de León no oculta su malestar ante la situación del centro de salud de Camposoto, pendiente de su apertura desde que hace año y medio acabaran al fin las obras. Así, de hecho, se lo trasladaron en noviembre a la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, con la que se reunieron para conocer de primera mano los planes de la Junta de Andalucía para este equipamiento sanitario que La Isla –recuerdan– lleva años esperando. En dicho encuentro, la responsable de Salud insistió en su apertura en el primer trimestre de 2026, fecha que el movimiento vecinal espera que cumpla.

Pero entre los compromisos adquiridos con el colectivo –señala su presidente, José Ruiz Cortejosa– se incluyó también otra petición de las asociaciones de vecinos: la retirada del material de obra, vallas y la limpieza y adecentamiento de la parcela del centro de salud de Camposoto, dadas las condiciones en las que se encuentra. Según Isla de León, la delegada provincial se comprometió explícitamente en dicho encuentro a intervenir en este sentido en la zona "antes de final de año", lo que no ha ocurrido."No ha cumplido con la palabra dada a los vecinos", señala el presidente de esta federación de AA.VV., que afirma con rotundidad que ya los vecinos "ya están hartos de que les tomen el pelo con el centro de salud de Camposoto".

El colectivo insiste además en lo necesaria que resulta su puesta en marcha en la ciudad y pone como ejemplo la incidencia de la gripe y de otras enfermedades respiratorias en la sanidad pública.