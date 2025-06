José Ruiz Cortejosa, nuevo presidente de la Federación de AA.VV. Isla de León: "“Si el movimiento vecinal de San Fernando no se renueva desaparecerá en unos 15 años”

San Fernando/–Después de 25 años, Antonio Romero deja la presidencia de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, ¿cómo llega usted al cargo?

–Llevaba varios años ayudando a Antonio como parte de la directiva de la Federación Isla de León y entendía que ya se había cumplido el ciclo con él como presidente y que era necesario un cambio de dirección. Por eso presenté mi candidatura. El punto de inflexión que me hizo ver que era necesario un relevo fue que se crease otra federación de vecinos en la ciudad, cuando hasta el momento el movimiento vecinal isleño había estado unido. Nos habíamos estancado y hacía falta un golpe de timón.

–Se deja atrás una era.

–Y es de justicia valorar y agradecer lo mucho que ha hecho Antonio. Por eso propondremos su nombramiento como presidente honorífico de la Federación Isla de León y llevaremos este reconocimiento al consejo vecinal para su aprobación. Además, Antonio seguirá como colaborador de nuestro banco de alimentos.

–Y con el inicio de esta nueva etapa también llega una renovación de la junta directiva.

–Teníamos que renovar la junta directiva con gente preparada y comprometida que pudiera dedicarle a la Federación más tiempo y que tuviera claro que aquí el vecino es lo primero y que hay que ayudarle. Hay personas que ya estaban, otras que ahora se implicarán más y también hemos incorporado gente más joven. De esta forma, personas como Ángel Palma, que cuenta con experiencia como profesional sanitario, tendrá ahora más peso en los asuntos relacionados con la salud y llegan personas como Sonia Pérez, que será la vicepresidenta y llevará los asuntos vinculados a la mujer, la movilidad y las personas con discapacidad. Ya hay isleños e isleñas que me han expresado su interés por formar parte de la Federación Isla de León.

–Sin duda uno de los grandes retos que tiene en esta renovación es conseguir implicar a la gente joven en el movimiento vecinal.

–Y tenemos que trabajar seriamente en ello. Si el movimiento vecinal isleño no se renueva desaparecerá en 15 años. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los actuales presidentes de las asociaciones de vecinos de la ciudad tienen más de 70 años. Entiendo que con la vida actual, en la que conciliar las vidas laboral y familiar es muy complicado, es cada día más difícil sacar tiempo para algo. Pero cuando se trata del movimiento vecinal hay que hacerlo en la medida de las posibilidades de cada uno, porque se trata de mejorar la vida de tu barriada, de tus vecinos y de tu familia. Hay que conseguir como sea atraer a los jóvenes a las asociaciones de vecinos de su zona e implicarlos en el movimiento vecinal de San Fernando. Porque hasta el momento se ha conseguido mucho y sería una auténtica pena que no tuviese continuidad.

–Lo cierto es que la Federación Isla de León ha sido toda una referencia y que el movimiento vecinal de las ciudades del entorno siempre ha estado pendiente de lo que se hacia en San Fernando.

–En este sentido, La Isla ha sido un referente en la provincia y en Andalucía. Nos ganamos nuestro sitio gracias a nuestra buena sintonía con el Ayuntamiento, con el que siempre nos hemos sentado de igual a igual.

–De hecho, la nueva directiva ya ha tenido su primera reunión con la alcaldesa, Patricia Cavada.

–Y ha sido muy positiva. Estamos trabajando en un listado en el que las distintas asociaciones de vecinos propondrán una obra cuya ejecución no vaya a costar más de 40.000 euros. Hablamos de actuaciones que llevarlas a cabo es cuestión de voluntad política, ya que hay presupuesto para ello. No todas las obras se tienen que hacer en el centro. La periferia está más dejada que el centro y no todo el mundo vive en la calle Real. Hay que beneficiar a todos los colectivos vecinales y a todas las barriadas. Estos temas y otros los tratamos durante la reunión con la alcaldesa. Ahora iniciaremos una ronda de encuentros con el resto de grupos políticos.

–¿Cuáles son las principales reivindicaciones y retos que plantea la Federación Isla de León en esta nueva etapa?

–El proyecto de La Magdalena se tiene que llevar a cabo sí o sí. Nos dicen que ya hay empresa y que está todo listo para retomarlo, pero lo cierto es que tendría que haberse hecho hace un par de años y que ahora nos va a costar más dinero a todos los isleños. El Ayuntamiento tendría que haber estado más pendiente de la empresa y controlado todo mejor para que se ejecutase por fases. En lugar de eso entró la maquinaria y arrasó con todo. La responsabilidad es del Ayuntamiento y los perjuicios son para los vecinos, que llevan un par de años conviviendo con un espacio que presenta unas condiciones lamentables.

–¿Y más allá del proyecto de La Magdalena?

–También consideramos que es necesario que se potencie el polígono de Fadricas II. Hay mucho paro en San Fernando y hay que ponérselo fácil a aquel que elige La Isla para emprender. Es una lástima que muchas personas terminen emprendiendo en otras ciudades del entorno bien porque le salga más barato bien porque los trámites burocráticos son menos farragosos.

–Por lo que veo, bajo su liderazgo, la Federación Isla de León va a tener un talante mucho más reivindicativo.

–Por supuesto. De conformismo nada. Nuestras reivindicaciones son las de los vecinos de San Fernando y si tenemos que sentarnos en las escaleras del Ayuntamiento para pedir algo allí estará la Federación. Y lo mismo pasará con el resto de las administraciones: si tenemos que movernos y sacar una pancarta lo haremos. Sabemos como funciona la cosa y los plazos y procesos que tiene que cumplir cada actuación. Estaremos pendientes. Iniciamos una etapa más reivindicativa e inconformista.

–¿Qué piensa de la complicada situación que vive el hospital de San Carlos?

–Tenemos solicitada una reunión con la dirección de San Carlos. La Federación Isla de León no está de acuerdo con que se cierren los quirófanos durante cuatro meses para hacer una obra y que, con ello, se incrementen las listas de espera del hospital Puerta del Mar. No es normal. La sensación que se tiene es que se está desmantelando por completo San Carlos y que se infrautiliza las instalaciones. No es lógico que las isleñas sigan sin poder dar a luz en la ciudad y que nos hayamos quedado sin pediatría. Hemos sido muy permisivos.

–¿Cómo valora la esfera de la participación ciudadana en San Fernando?, ¿es suficiente o hay que potenciarla?

–Hay que actualizar y simplificar el Reglamento de Participación Ciudadana para hacerlo más eficaz. Desde la Federación Isla de León propusimos que el Consejo de Participación Ciudadana se reuniese cada seis meses, es decir: dos veces al año. Y que también se convocase de forma extraordinaria en caso de que se diese algún asunto de especial relevancia que afectase a la ciudadanía. Este año hubo una reunión por el hospital, el año pasado una por petición nuestra y el anterior ni siquiera hubo. Hay que mejorar las vías de participación ciudadana para que el ciudadano exprese su opinión sobre los proyectos que importan en la ciudad. Las asociaciones de vecinos somos los ojos del Ayuntamiento, los que mejor informamos sobre lo que hace falta en cada barriada. Volviendo al Reglamento de Participación Ciudadana es urgente la necesidad de que se actualice, llevamos cuatro años esperando y nos dicen que está listo al 80%. Si hace falta recurrir a la contratación de una empresa externa especializada para terminanrlo que se haga, pero hay que tener listo un nuevo reglamento ya.

–Me dice que se abre una etapa más reivindicativa y de eso usted sabe mucho gracias a su época como presidente de la Asociación de Vecinos de La Almadraba, ¿cómo ve desde el paso de los años esa lucha por conseguir que Costas aprobara el deslinde que salvó a tantos hogares?

–Aquello fue una prueba de lo mucho que se puede conseguir saliendo a la calle. Nosotros mantuvimos una lucha con la administración más dura e inflexible. Demostramos que se había equivocado y que bastaba con modificar el deslinde para salvar tantas viviendas. Cuando se hizo el deslinde, que se publicó en 1988, ya había muchísimas casas construidas. Entiendo que la línea la estableció en su día alguien en Madrid que cogió el escalímetro desde el desconocimiento de la realidad.

–¿Qué otros desafíos se plantea al frente de la Federación?

–Una de las cosas en las que estamos trabajando es en eliminar la brecha digital que tanto afecta a las personas mayores en su día a día. Cuando hay que realizar cualquier trámite mediante un ordenador o dispositivo móvil muchos de ellos se sienten desamparados y tienen que depender de un familiar, de un hijo o de un nieto. Estamos trabajando para ofrecer a estas personas la formación necesaria. Por otro lado, somos conscientes de que hay que mejorar el suministro eléctrico de algunas zonas de San Fernando en las que se va la luz en cuanto sopla un poquito de viento y vuelan unos cables que parecen más propios del Lejano Oeste. Desde el Ayuntamiento hay que presionar a la empresa responsable del suministro eléctrico. No puede ser que todavía no funcione la estación de bombeo de la Bazán porque no tiene luz. Por último, no hay que olvidarse de las vueltas de afuera. La comisión que se creó de poco ha servido y hay gente que aún duerme con el libro de mareas bajo la almohada.