En marcha la reforma de la unidad de salud mental en el hospital de San Carlos con una inversión de más de 945.000 euros

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras de reforma de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Carlos en San Fernando, un proyecto que supondrá una mejora en la calidad, seguridad, humanización y eficiencia de la atención sanitaria que se presta a sus pacientes. La actuación supondrá una inversión de algo más de 945.000 euros y se desarrollará durante diez meses.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha visitado este martes la obra, junto al gerente del Complejo Hospitalario Universitario Puerta del Mar-San Carlos, José Luis Guijarro, y parte de su equipo directivo. Allí, ha podido comprobar que esta reforma permitirá pasar de las 9 consultas actuales a un total de 15, separando tanto física como funcionalmente la zona de atención infantil y la de adultos, incluyendo salas de espera, despachos y aseos diferenciados.

Con la obra se creará además recepción con triaje y una cámara de Gessell, una sala especializada dividida por un espejo unidireccional, que permite observar el comportamiento de una o varias personas sin que sepan que están siendo observadas, facilitando entrevistas o estudios psicológicos con posibilidad de grabación del audio y del video. La actuación contempla igualmente la reforma de elementos estructurales como suelos, paredes, carpintería, así como de instalaciones (climatización, aislamiento térmico y sonoro).

Obras en la unidad de salud mental del hospital de San Carlos en San Fernando / Junta de Andalucía

Disponer de más espacios asistenciales permitirá, como ha explicado la coordinadora de la Unidad de Salud Mental, Cristina Moreno, consolidar y desarrollar plenamente los programas asistenciales recientemente implantado, como son el del Equipo de Tratamiento Intensivo Comunitario, el de apoyo infantil, o las terapias de grupo, entre otros. Asimismo, contar con nuevos despachos y salas específicas posibilitará una atención más integral, continuada y eficiente, aumentando la capacidad de respuesta del dispositivo ante las necesidades actuales de la población.

La Unidad de Salud Mental del Hospital de San Carlos se encuentra en planta baja y cuenta con acceso directo desde el exterior, lo que facilita circuitos asistenciales seguros y discretos.

La delegada territorial ha querido destacar "el esfuerzo de la Junta de Andalucía por mejorar la atención a los pacientes de Salud Mental, señalando que gracias a esta obra, se redundará de una manera significativa en la seguridad, accesibilidad, intimidad, humanización y confort ambiental, aspectos especialmente relevantes en el ámbito de la salud mental".

Las consultas, durante las obras, se han reubicado en la séptima planta del centro hospitalario.