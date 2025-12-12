El hospital de San Carlos estrena nuevas instalaciones para la USN de la Atención Temprana provincial

El hospital de San Carlos, en San Fernando, cuenta con unas nuevas instalaciones destinadas a la Unidad de Seguimiento y Neurodesarrollo (USN), un recurso provincial para valorar a los menores de seis años, tras derivación por el pediatra de Atención Primaria, y a los que se les han detectado trastornos del desarrollo, riesgo de presentarlos o bien signos de alerta. En estas unidades se verifica la idoneidad de la necesidad de intervención en un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) y, en virtud de la Ley 1/2023 que regula la Atención Temprana en Andalucía, además, hacen seguimiento de los tratamientos y la evolución de los niños y niñas que los reciben.

Con las USN, antes conocidas como Unidades Infantil de Atención Tempana (UAIT), pero con las funciones ampliadas por la mencionada Ley 1/2023, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias pretende reforzar, además, la colaboración y la coordinación con los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que forman, en el caso de la provincia de Cádiz, una red de 28 centros concertados por la Junta de Andalucía para garantizar la proximidad al domicilio familiar de este tipo de tratamiento.

Actualmente, la provincia de Cádiz dispone de cuatro espacios físicos para la USN -recurso de Atención Primaria que tiene carácter itinerante- que facilitan la accesibilidad y proximidad de los menores y sus familias. Además del Hospital de San Carlos, están las instalaciones en el Centro de Salud Ángel Salvatierra de El Puerto de Santa María (nueva ubicación este año), el Centro de Salud La Milagrosa en Jerez y en el antiguo Hospital de la Cruz Roja en Algeciras.

Imagen reciente de la fachada del hospital de San Carlos. / Lourdes de Vicente

La delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, y su jefe de Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos, Antonio Laynez, acompañados de los gerentes del Complejo Hospitalario Universitario Puerta del Mar-San Carlos, José Luis Guijarro, y del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Sira Morales, y sus equipos han visitado de la mano de sus profesionales este nuevo espacio, que lleva en funcionamiento desde finales de agosto, con la previsión de atender una media de 800 consultas al año. Pajares ha destacado que "no hay lista de espera para la valoración de idoneidad por parte de la USN de la provincia, que cuenta con una actividad asistencial de casi 2.000 consultas de valoración anuales".

En el marco de una serie de actuaciones llevadas a cabo este verano en el hospital isleño, se procedió al traslado de la USN del área de Atención Temprana del propio centro, que data de 2021, a un espacio en exclusiva para ellos, con un acceso directo desde el hall principal del sótano, favoreciendo la protección del derecho a la intimidad personal y familiar de las personas menores.

Dentro de ese espacio único, que mejora en intimidad y accesibilidad, hay una sala de espera que duplica la capacidad de la anterior y, además, reserva un espacio de ocio en el que se ha creado un entorno con diseño infantil para fomentar el bienestar y la comodidad de estos pequeños durante su estancia allí. Igualmente, se duplica la capacidad de consultas, que pasan de dos a cuatro, e incorpora como novedad un anexo para el seguimiento de los menores.

El aumento de las consultas es debido a que se ha duplicado el número de profesionales dedicados a las unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo, ya que tienen más funciones en virtud de mencionada Ley 1/2023, que regula la Atención Temprana en Andalucía. En concreto, la USN de la provincia cuenta con una plantilla de ocho profesionales, pertenecientes al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda: un equipo básico formado por dos pediatras y dos psicólogos clínicos, y se ha ampliado recientemente en dos fisioterapeutas y dos terapeutas ocupacionales, con la idea de poder incorporar también profesionales de Logopedia.

La delegada territorial ha puesto en valor la labor de los profesionales del Distrito que componen la USN provincial, "que se desplaza a San Fernando, El Puerto, Jerez y Algeciras para acercar una importante atención para estos menores y sus familias", al tiempo que ha agradecido "la implicación" del equipo del hospital de San Carlos "por mejorar unas instalaciones destinadas a este fin, que vienen a reforzar un centro que no para de crecer".