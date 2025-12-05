La cafetería del hospital de San Carlos reabrirá el próximo día 17 tras dos años y medio cerrada

El hospital San Carlos, en San Fernando, reabrirá su cafetería el próximo miércoles 17 de diciembre después de que el pasado 18 noviembre, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), formalizase el contrato con la empresa de Serunión SA para la concesión de este servicio, así como el de la instalación y explotación de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas.

La licitación de la concesión para el servicio tiene un valor de 2.399.145,12 euros y un plazo de cuatro años; la empresa tenía estipulado para el inicio de la actividad un mes en el caso de las máquinas dispensadoras de comidas y bebidas y de tres meses para la puesta en funcionamiento de la cafetería. Sin embargo, respondiendo a la importancia que daban los responsables del centro a poder prestar el servicio cuanto antes, en sólo un mes, prácticamente, han realizado las actuaciones de adecuación necesarias.

La nueva cafetería ocupará nuevamente el espacio histórico destinado a este uso, recuperando su función como punto de encuentro y descanso dentro del recinto hospitalario. El área ha sido organizada para diferenciar las zonas de atención al público general y a los profesionales, garantizando así un servicio ágil, cómodo y adaptado a las necesidades de cada colectivo.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha mostrado su satisfacción, ya que "usuarios y profesionales del hospital isleño vuelven a contar con este servicio, pero más moderno, accesible y adaptado a las demandas actuales".

Todo el procedimiento hasta la próxima apertura, "ha tenido sus tiempos porque es garantista", ha asegurado Pajares, quien ha recordado que el cierre de la cafetería de San Carlos fue consecuencia de que la anterior empresa, que disponía de la concesión desde 2013 y durante veinte años, comunicara el cese del servicio y cierre definitivo de manera unilateral.

La delegada ha aseverado que el centro isleño "no para de dar buenas noticias". Así, ha recordado que pasado 15 de octubre entraron en funcionamiento los cinco quirófanos, después de una intervención en la que la Junta invirtió más de 360.000 euros y que, en la actualidad, la fachada está siendo objeto de reparación, mantenimiento y conservación con una inversión de más de 1.465.000 euros, que se centrará también, hasta el primer semestre de 2026, en otros elementos exteriores del edificio, como la escalera de emergencia.