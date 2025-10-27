Adjudicado el contrato para la cafetería del hospital de San Carlos dos años y medio después de su cierre

Dos años y medio después de que cerrara la cafetería del hospital de San Carlos desencadenando las protestas de usuarios y profesionales, el regreso de este servicio al centro sanitario de San Fernando empieza a ser al fin una realidad. La mesa de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) formuló el pasado viernes una propuesta de adjudicación a favor de la mercantil Serunión SA, especializada en restauración colectiva y perteneciente al grupo francés Elior.

Así que en los próximos meses, una vez que se formalice dicha adjudicación y de se firme el contrato, se prevé que San Carlos recupere la concesión de la cafetería, que incluye también la explotación de máquinas expendedoras de comidas y bebidas.

La Junta de Andalucía licitó este contrato en el pasado mes de mayo, dos años después de que el servicio se interrumpiera debido a los problemas que arrastraba la anterior empresa que tenía adjudicada la concesión.

El plazo de la concesión es de cuatro años, aunque puede ser objeto de prórroga por otros dos más. El adjudicatario, según los términos recogidos en el pliego de condiciones, dispone también de tres meses a contar desde la firma del contrato para llevar a cabo los trabajos de adecuación de las instalaciones que sean necesarios para poder dar inicio a la explotación del servicio. Así que lo más probable es que la cafetería del hospital de San Carlos vuelva a abrir sus puertas en 2026.

El canon ofertado por el adjudicatario asciende a 11.000 euros anuales para la explotación de la cafetería y a 3.500 por las máquinas de vending.

Lejos de ser una cuestión anecdótica, el cierre de la cafetería -que se materializó en mayo de 2023- se ha convertido en una de las principales demandas tanto por parte de los ciudadanos y usuarios del hospital como del personal ya que se considera un servicio básico en cualquier centro de estas características, tanto más si se tiene en cuenta que por la ubicación de San Carlos –algo alejada del núcleo urbano, dentro de la población militar de San Carlos– no existen locales ni negocios de hostelería en el entorno más próximo que puedan suplir esta carencia.

La situación, de esta forma, ha pasado factura al personal que trabaja en el centro, a los usuarios que acuden a diario para consultas o pruebas diagnósticas y a los familiares de las personas que están ingresadas, que no disponen ni dentro del hospital ni en las proximidades de un servicio así, con todos los inconvenientes que esto acarrea. Una cuestión que se ha intentado sobrellevar durante estos dos años y medio con la instalación de máquinas de vending en Urgencias, en la zona de cafetería destinada al personal y en la de la cafetería destinada al público general, lo que ha venido a paliar en parte este problema.

Incluso Marea Blanca, la plataforma en defensa de la sanidad pública, ha visto en el cierre de la cafetería y en la lentitud de los trámites para sacar la nueva concesión un elocuente ejemplo del "desinterés" del SAS por potenciar el hospital de San Carlos.

Y el movimiento vecinal isleño también ha llegado a posicionarse con respecto a este tema para demandar a la Junta de Andalucía que agilizara todo lo posible los trámites para facilitar la reapertura del servicio dada la incidencia que tiene tanto en el personal como en los numerosos usuarios que a diario acuden a San Carlos.