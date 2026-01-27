AxSí pedirá en el Pleno dedicar una avenida, calle o rotonda de San Fernando a la sanidad pública

El coportavoz del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, ha dado detalle de una de las mociones que la formación llevará al próximo Pleno ordinario. A través de ella, los andalucistas solicitarán que San Fernando denomine una avenida, calle o rotonda del municipio con el nombre de Sanidad Pública. Con este gesto, los andalucistas buscan que la ciudad rinda homenaje expreso a todos los profesionales del sistema sanitario público, así como su esfuerzo, dedicación y vocación de servicio especialmente en contextos de emergencia y sobrecarga asistencial.

AxSí subraya que la sanidad pública constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y un derecho esencial de la ciudadanía. La formación incide en que su existencia y correcto funcionamiento garantizan la igualdad en el acceso a la atención sanitaria, independientemente de la condición económica, social o personal de cada vecino y vecina. “En los últimos años, y de manera muy especial desde la pandemia de la Covid-19, la sociedad ha tomado plena conciencia del valor incalculable del trabajo que desarrollan los profesionales sanitarios. Médicos, enfermeras, técnicos, personal de emergencias, celadores, administrativos y personal de servicios han demostrado una entrega, profesionalidad y vocación ejemplares, convirtiéndose en auténticos héroes y heroínas invisibles del sistema público de salud”, detalla Picardo.

“La denominación de una avenida, calle o rotonda como Sanidad Pública no es solo un gesto simbólico, sino una forma de reconocimiento institucional y, al mismo tiempo, un acto de reivindicación política y social en defensa de una sanidad pública fuerte, cercana, digna y plenamente dotada de recursos humanos y materiales. Nombrar un espacio público con esta denominación supone dejar constancia permanente del compromiso de este Ayuntamiento y la ciudad con la sanidad pública y con quienes la sostienen día a día, así como con las legítimas demandas de la ciudadanía isleña”, continúa el coportavoz.

Por otro lado, la moción también servirá a AxSí para instar una vez más a la administración autonómica a que asegure el funcionamiento a pleno rendimiento del Hospital de San Carlos; cumpla con la apertura del nuevo centro de salud de Camposoto, anunciada para marzo; y refuerce el servicio de emergencias 061, dotándolo de una segunda ambulancia medicalizada permanente.