AxSí pedirá en el Pleno dedicar una avenida, calle o rotonda de San Fernando a la sanidad pública
Los andalucitas presentan una moción en la que buscan que se reconozca de manera permanente a todos los trabajadores del sistema sanitario público andaluz
Juanma Moreno insiste en San Fernando en que el centro de salud de Camposoto estará abierto en marzo
El coportavoz del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, ha dado detalle de una de las mociones que la formación llevará al próximo Pleno ordinario. A través de ella, los andalucistas solicitarán que San Fernando denomine una avenida, calle o rotonda del municipio con el nombre de Sanidad Pública. Con este gesto, los andalucistas buscan que la ciudad rinda homenaje expreso a todos los profesionales del sistema sanitario público, así como su esfuerzo, dedicación y vocación de servicio especialmente en contextos de emergencia y sobrecarga asistencial.
AxSí subraya que la sanidad pública constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y un derecho esencial de la ciudadanía. La formación incide en que su existencia y correcto funcionamiento garantizan la igualdad en el acceso a la atención sanitaria, independientemente de la condición económica, social o personal de cada vecino y vecina. “En los últimos años, y de manera muy especial desde la pandemia de la Covid-19, la sociedad ha tomado plena conciencia del valor incalculable del trabajo que desarrollan los profesionales sanitarios. Médicos, enfermeras, técnicos, personal de emergencias, celadores, administrativos y personal de servicios han demostrado una entrega, profesionalidad y vocación ejemplares, convirtiéndose en auténticos héroes y heroínas invisibles del sistema público de salud”, detalla Picardo.
“La denominación de una avenida, calle o rotonda como Sanidad Pública no es solo un gesto simbólico, sino una forma de reconocimiento institucional y, al mismo tiempo, un acto de reivindicación política y social en defensa de una sanidad pública fuerte, cercana, digna y plenamente dotada de recursos humanos y materiales. Nombrar un espacio público con esta denominación supone dejar constancia permanente del compromiso de este Ayuntamiento y la ciudad con la sanidad pública y con quienes la sostienen día a día, así como con las legítimas demandas de la ciudadanía isleña”, continúa el coportavoz.
Por otro lado, la moción también servirá a AxSí para instar una vez más a la administración autonómica a que asegure el funcionamiento a pleno rendimiento del Hospital de San Carlos; cumpla con la apertura del nuevo centro de salud de Camposoto, anunciada para marzo; y refuerce el servicio de emergencias 061, dotándolo de una segunda ambulancia medicalizada permanente.
