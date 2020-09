La ordenanza para regular el uso de los Vehículos de Movilidad Personal se hace de rogar en San Fernando

La Isla sigue sin noticias de la ordenanza municipal que regule el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a pesar de que patinetes eléctricos y similares son cada vez más utilizados por la población. Hoy lo ha recordado el portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, al recordar que hace justo un año que presentó una moción que insistía en la necesidad de empezar a regular desde el Ayuntamiento el uso de los VMP, propuesta -ha insistido- que fue aprobado en el pleno por unanimidad, incluidos los votos de PSOE y Cs, las siglas que comparten el gobierno.

No obstante, ha lamentado el edil andalucista, transcurrido un año de aquella propuesta -y a pesar de los anuncios realizados por el equipo de gobierno- no se ha producido ningún avance al respecto, lo que no deja de resultar incomprensible para este grupo municipal.

"Cada vez son más los isleños que usan a diario este medio de transporte sostenible y limpio para desplazarse por la ciudad y, mientras su número crece, el equipo de gobierno sigue sin actuar, dando la espalda a la realidad", dice Fran Romero, que recuerda que en el pasado mes de febrero el concejal de Movilidad y Transportes, Francis Posada, hablaba de la "inminente" tramitación de la nueva ordenanza y de que ya se estaba trabajando en la redacción del cuadro de sanciones. Desde entonces, afirma, han pasado ya siete meses y sigue sin saberse nada de una ordenanza que la alcaldesa, Patricia Cavada, anunció en enero de 2019 diciendo que iba a entrar en vigor "en breve".

Desde AxSí San Fernando se ha recordado también que, coincidiendo con la moción que su grupo llevó al pleno en septiembre de 2019, el propio concejal de Movilidad y Transportes, del grupo de Ciudadanos, presentó una moción en la misma línea "en la que se instaba así mismo a redactar la ordenanza para los VMP", algo completamente anómalo.

Para el grupo andalucista, la puesta en marcha de esta normativa municipal no puede demorarse por más tiempo. "Es necesario dar certidumbre a los usuarios", afirma Romero.

"Entendemos que el gobierno local de Cavada debe de actuar de una vez por todas para garantizar la seguridad de los usuarios de estos vehículos y de los peatones, Porque es una realidad que los VMP no son juguetes, son medios de transporte limpios y sostenibles cada vez más utilizados, que se han integrado en el tráfico y la movilidad de la ciudad y cuyo uso necesita ser regulado de manera urgente. No podemos permitir que estas personas sumen otro años más de incertidumbre", sostiene Romero.