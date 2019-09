AxSí demanda una nueva ordenanza para 'legalizar' el patinete eléctrico en San Fernando

La ordenanza municipal de circulación está obsoleta. Su texto recoge, por ejemplo, la prohibición de circular de los patinetes a motor y eso hace que los agentes de Policía Local paren a quienes transitan en San Fernando con un patinete eléctrico. "No solo prohibe circular, también estacionar", advierte el portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, que lleva a pleno una moción para que el gobierno modifique de una vez esta norma municipal y que cuenta con el apoyo de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológicas de la provincia de Cádiz (AMPEC).

El dirigente andalucista recuerda la promesa de la alcaldesa de principios de año en la que "se deshacía en elogios hacia los vehículos de movilidad personal". Entonces, cuestiona Romero, dijo que la modificación entraría en vigor en breve y sigue sin haber ningún movimiento. Esta actuación contrasta, a su juicio, con el discurso en favor de la lucha contra el cambio climático y con el gesto de vincular la conmemoración de este 24 de Septiembre a esta acción en favor del medio ambiente.

La moción que los andalucistas llevarán al próximo pleno mantiene el compromiso que tiene la formación con el colectivo. "Tuvimos el primer encuentro en diciembre del año pasado", ha comentado Fran Romero, que explica que se trata de una entidad provincial con más de 350 asociados, en torno a medio centenar de San Fernando, que está muy implicada en las acciones sobre la movilidad en distintas localidades. Forman parte de las mesas de trabajo de otros municipios y en Cádiz por ejemplo han colaborado en la elaboración de las nuevas normas de tránsito. Por eso, entre las medidas que reclama el texto se incluye su inclusión en el consejo asesor de tráfico.

"El vehículo de movilidad personal está ya aquí, integrado en la circulación, en la movilidad y no puede haber incertidumbre entre sus usuarios. No se trata de un medio para el ocio, es un medio de transporte, que forma parte de la vida diaria de muchas personas", defiende el portavoz de AxSí. Por eso, ante la inseguridad que supone que no haya una norma adecuada para su uso, se exige al gobierno municipal que inicie el proceso para modificar la ordenanza de circulación que contemple esta realidad ante la "alegalidad en la que se encuentran".

Una modificación puntual, quitando la palabra patinete, expone Romero, eliminaría la prohibición y la incertidumbre por que la Policía Local pueda parar a la persona. Pero desde las filas andalucistas y AMPEC consideran que es necesario ir más allá. "Tendría que definir qué es un vehículo de movilidad personal, fijar unas normas de uso según la tipología, recoger el uso del casco si es necesario, las zonas por las que se puede circular, la velocidad, la edad mínima de uso o la documentación necesaria para su utilización", pone de ejemplo el líder andalucista.

Adrián García Odriozola, uno de los portavoces de AMPEC, cuenta que han colaborado en mociones, textos y propuestas que se han debatido en otros municipios con el fin de cambiar las ordenanzas, en incluso de que desaparezca esa noción de que el usuario es una persona joven, que va contra la normativa. "Al contrario el usuario medio excede de los 25 o los 30 años y utiliza el vehículo de movilidad personal para ir al trabajo o a la universidad", apunta. Se trata de un medio sostenible, complementario a la bicicleta, "que está costando que lo acepte la sociedad, cuando siempre hay muchas quejas por la falta de aparcamientos o el precio de la gasolina", añade. "Estamos para quedarnos", deja claro.