Manuel Lombo abre la temporada en el Teatro

Bienvenido al primer gran fin de semana de la croqueta. La Croquetour, iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Hosteleros (Asihtur) celebrará a partir de este viernes su segunda edición en la que participará más de una veintena de establecimientos, cada uno de los cuales ofrecerá su particular versión de esta tapa tan versátil como imprescindible en la hostelería.

Será una oportunidad única para echarse a la calle a disfrutar de San Fernando en un fin de semana que viene cargado de citas. Ahí va la agenda:

El Teatro de las Cortes levantará el telón este sábado para abrir una nueva temporada de la mano de Manuel Lombo y su particular homenaje a Bambino. Lombo X Bambino dará comienzo a las 20.30 horas en el principal escenario de San Fernando. "Pocas pretensiones profesionales, por no decir ninguna, albergo con este nuevo disco. No es un homenaje, ni tampoco una reivindicación a la figura de un artista que está más que reconocido y homenajeado. Simplemente voy a disfrutar y a poner en mis labios y mi corazón, las canciones con las que tanto disfruto y tanto me hacen soñar de este genio utrerano", dice Lombo de su último trabajo que este sábado presentará en el Teatro de las Cortes.

El ciclo flamenco Tan Solo Baile continuará en la Venta de Vargas este sábado de la mano de Flamenco La Isla y con un espectáculo de excepción: Carmen Ledesma y Valeria Montes 'La Chispa' con Juani de la Isla a la guitarra y Sebastián Sánchez y Mari Peña al cante. La actuación dará comienzo a las 23.45 horas.

Las citas de carácter flamenco continuarán también en la Sala Karma (polígono industrial de Fadricas) con una masterclass flamenca a cargo de Chiqui de Jerez que tendrá dos niveles y que se desarrollará a lo largo de la jornada del sábado.

La peña Camarón de la Isla volverá también a animar las noches del fin de semana con la actuación de Raúl Beneyto, que estará acompañado al toque por Juan Manuel Fernández. El espectáculo dará comienzo a las 22.00 horas. La entrada, como acostumbra la peña, será gratuita hasta completarse el aforo disponible.

Y el domingo 17, también en la Sala Karma, está previsto que se celebre el primer concurso de flamenco Pueblo & Arte Andaluz, una iniciativa de Jesuli Carrillo y Regino Franco que patrocina la formación política AxSí. El concurso dará comienzo a las 12.00 horas y terminará a las 17.30 horas con la entrega de los premios.

Regresa la Vera Cruz

En el ámbito cofrade habrá también este fin de semana una cita muy señalada: el regreso de la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz a su capilla de la calle Patrona, en el barrio del Cristo Viejo. La talla, que presume de ser la más antigua que procesiona en San Fernando, ha sido restaurada en los talleres sevillanos de Pedro Manzano, autor también en la ciudad de intervenciones similares llevadas a cabo con el Santísimo Cristo Yacente del Santo Entierro o con el crucificado de la Expiración.

La capilla de la hermandad abrirá sus puertas a las 17.00 horas del sábado para mostrar a hermanos y devotos el resultado de la restauración. Estará abierta hasta las 21.00 horas, cuando cerrara sus puertas tras un breve acto de reflexión.

Pero ésta no será la única cita cofrade que deparará el fin de semana. La hermandad de Nuestro Padre Jesús Atado y Flagelado en la Columna continúa con el ciclo de conferencias que organiza con motivo de su 125 aniversario fundacional. Este viernes, a las 19.30 horas, ofrecerá en las instalaciones municipales del centro de congresos (Real, 83) una nueva ponencia, La poética del paso de palio. Correrá a cargo de Miguel Cruz Giráldez, profesor de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla y miembro del Centro de Estudios e Investigaciones de la Religiosidad Andaluza.

Por otro lado, la banda de música Maestro Agripino Lozano (Cruz Roja) celebrará durante todo el fin de semana, desde el viernes al domingo, su primera masterclass instrumental en su local social. Contará con la participación de Álvaro Ariza (saxofón), catedrático del Conservatorio Superior de Málaga; José M. Valderas (trombón, bombardino y tuba), profesor del Conservatorio Profesional de Jerez; David Guillén (trompeta), catedrático del Conservatorio Superior de Sevilla; Francisco Cantó (clarinete), catedrático del Conservatorio Superior de Sevilla. La masterclass se cerrará el domingo con un concierto de clausura.

Seguimos 'enamorados'

Muchas de las actividades que se han organizado con motivo del Día de los Enamorados seguirán a lo largo del fin de semana, e incluso, durante lo que queda de mes. Este viernes tiene todavía la oprtunidad de visitar el abrazo más antiguo y de conocer algo más del intrigante descubrimiento arqueológico más popular de la necrópolis del campo de hockey. Desde la Oficina de Turismo se han organizado visitas guiadas al Castillo de San Romauldo para ver a 'Los enamorados', que el Ayuntamiento quiere convertir en una marca turística por su singularidad. Hay además un sorteo y toda una campaña a través de las redes sociales en la que se anima a compartir fotos de abrazos.

Y si lo que quiere es ser romántico tiene la posibilidad de soprender con una visita extraordinaria al Castillo de Sancti Petri, que durante todo febrero celebra el Mes del Amor.

Hay hasta tres opciones, que incluyen visitas desde el puerto de Gallineras, desde el de Sancti Petri e, incluso si es más aventurero, una travesía en kayak desde la Punta del Boquerón. La propuesta incluye un picnic y hasta la posibilidad de disfrutar de la puesta de sol y de brindar con cava. Para información y reservas puede contactar con el 667502369 o mandar un e.mail a castillosanctipetri.loggia@gmail.com o info@elcastillodesanctipetri.com.

La Armada, en miniatura

También la Armada estará presente en la apretada agenda de este fin de semana con una exposición muy singular que recalará en el Museo Naval (antigua Capitanía, entrada por la calle Escaño) al hilo del 482 aniversario -ahi que da eso- de la creación del cuerpo de Infantería de Marina. Se trata del primer certamen de modelismo estático relacionado con la Armada.

Podrá visitarse el sábado, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; y el domingo, de 9.00 a 14.00 horas. Con motivo de este certamen se suprimirán las visitas guidas al Museo Naval.

Aunque la agenda no se queda ahí. Este viernes tiene aún la oportunidad de visitar la muestra Años de Felicidad en las instalaciones municipales del centro de congresos. Se trata de una interesa exposición fotográfica que toma por modelos a los usuarios del centro de día Ángeles Teyesa y que intenta romper la imagen negativa de la tercera edad.

Y en la galería de arte GH-40 podrá verse la exposición Arte contemporáneo nuestro el sábado de 11.00 a 14.00 horas.

Solidarios

También habrá ocasión de ser solidarios. El CEIP Camposoto celebra este viernes, a partir de las 16.00 horas, una chocolatada benéfica en el mismo centro. Se trata de una actividad organizada por la AMPA Isla de la Luz. El dinero recaudado con esta iniciativa se destinará a la Asociación Pablo Ugarte para Recaída 0, Matemáticas contra la leucemia infantil, un proyecto de investigación, promovido desde la UCA y el Hospital Universitario de Jerez.