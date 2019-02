La fuerza del abrazo de ‘Los enamorados’

Los ciudadanos tienen una nueva oportunidad por el Día de San Valentín de conocer de la mano de una guía la simbólica figura de Los enamorados, los restos arqueológicos de la necrópolis neolítica que se descubrió en la superficie que ahora ocupa el campo de Hockey Pablo Negre.

Desde la Oficina Municipal de Turismo se han preparado pases para los días 14 y 15 de febrero, el jueves y el viernes de la próxima semana, a la 18.00 y 19.00 horas. Los inscritos podrán conocer los detalles de este sorprendente enterramiento, como hace un año, pero el Ayuntamiento y Turismo han querido dar un paso más e intensificar la campaña que rodea a esta propuesta. Incluso con vistas a organizar una muestra alrededor de este singular tesoro arqueológico.

"Si hiciéremos una encuesta no muchos isleños conocerían los enamorados, por eso lo primero es hacer que vaya calando en la ciudad", comenta el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez. Por el Día de los Enamorados de 2018 ya se ofrecieron visitas guiadas a los ciudadanos, que se sumaban a los recorridos que se hacen por el Museo en programaciones culturales o turísticas en otros momentos del año. Este San Valentín vuelven de la mano de Turismo, pero además con la intención de crear una marca. Para ello sin información previa se lanzó en las redes sociales desde hace unos días una campaña, con el símbolo del corazón y el dibujo de los dos esqueletos abrazados en el interior, que recuerda a las formas de los restos que se exhiben en el Castillo de San Romualdo, y un lema, el abrazo eterno.

"Una marca que va unida a un relato", apunta el edil de Turismo, que se refiere al uso del hilo argumental del amor para promocionar a los conocidos desde el inicio como Los enamorados. Como ejemplos de atractivos turísticos similares Rodríguez recuerda a Los amantes de Pompeya en Italia o la historia de Romeo y Julieta que vende Verona. "Generar esa historia es una forma de que cale en La Isla, porque si no cala aquí difícil que lo haga fuera", defiende.

"No es que la gente sepa mucho o poco de los enamorados, porque el que viene al Museo de visita lo conoce y deslumbra, es una e las mayores atracciones y cuando te lo explican es muy interesante", comenta Nuria López Benítez, técnica responsable de la Oficina Municipal de Turismo, que coincide en la necesidad de realizar una campaña. "Es algo único, por la forma, el estado de conservación, el abrazo", añade sobre este particular enterramiento de 6.000 años de historia, el más antiguo datado en el mundo (sin contar uno en Italia del que no se pudo extraer la fecha con exactitud).

El segundo paso dado por el Ayuntamiento fue abrir el plazo de inscripción. El jueves (apenas en dos días) ya estaba casi completo uno de los grupos del viernes y había apuntadas una veintena de personas en el pase de las seis del jueves y 7 en el pase de las siete. Los interesados pueden acudir a la oficina de la calle Real para apuntarse, hacerlo por teléfono (956 944226/7) o remitir un correo a turismo@aytosanfernando.org.

Ese día, el jueves, se lanzaba una promoción en las redes sociales que consiste en compartir fotografías de abrazos "para viralizar la marca". Los participantes entrarán en el sorteo de varias propuestas hosteleras. "También implicamos a la hostelería", reconoce Conrado Rodríguez. La Venta de Vargas ha aportado el regalo de una cena espectáculo y una pizzería de la ciudad una pizza y una botella de lambrusco. "El Castillo de Sancti Petri tiene visitas en su mes de los enamorados y se ha implicado en la actividad", añade López.

También han hablado con hoteles para que hagan precios especiales o den detalles a quienes hagan su reserva para esos días.

Sobre la fotografía subida la responsable de la Oficina de Turismo desvela entre risas que "hay dos compañeros que se han prestado voluntarios para que tomáramos la foto con ellos formando un corazón". Aceptan abrazos de pareja, de los padres, con los amigos, con los hermanos, con las mascotas, entre ellos... "No cuesta mucho y da mucho", sonríe al decirlo Nuria, que muestra como la idea que se plantea con El abrazo eterno es la de un amor que va más allá de lo romántico.

Precisamente, aunque los cuerpos entrelazados de brazos y pies que se encontraron en la necrópolis del Campo de Hockey se relacionaron por esa imagen a una pareja, todavía no se ha confirmado que así fuera. Solo se sabe que era un varón de entre 35 y 40 años y una mujer de 12 a 14 años, aunque es evidente que tal y como fueron enterrados había una "vinculación especial".

La guía responsable, Patricia Galera, ofrecerá estos detalles y más, porque aportará las novedades de las investigaciones científicas que siguen a partir de los restos y que no dejan de desvelar datos importantes sobre el poblado neolítico. "Patricia se ha formado e informado, está pendiente de los avances, en contacto con los implicados. Y este año hay datos nuevos", deja claro la técnico de Turismo, que destaca que cuando se va a un museo "siempre puedes ver algo nuevo, algo que no habías descubierto antes o un detalle diferente que te llame la atención".