Seis rutas de verano para conocer San Fernando

La Armada y Camarón asumirán el protagonismo en la propuesta turística veraniega que, de entrada, ha lanzado el Ayuntamiento. Seis recorridos guiados diferentes dan forma a esta oferta que empezará la próxima semana. Eso sí, para participar en estos recorridos habrá que inscribirse previamente en la Oficina de Turismo, bien de forma presencial en la oficina de la calle Real 26 o bien a través de correo electrónico.

El Observatorio

Considerado como la joya de la corona por su enorme valor turístico, mantiene el récord de ser el edificio más visitado de San Fernando. Habrá visitas al Real Instituto y Observatorio de la Armada los lunes, miércoles y viernes a partir de las 11.30 horas, a excepción de los festivos y del 22 de julio. Las plazas son limitadas. No se pierda la visita a la biblioteca, única en su especie.

El Panteón

El Panteón de Marinos Ilustres, en la población naval de San Carlos, constituye una de las muestras más notorias de la importancia del patrimonio histórico que la Armada tiene en San Fernando. Podrá ser durante verano los martes, miércoles y jueves a las 11.00 horas previa inscripción en la Oficina de Turismo. Eso sí, también se puede acceder libremente los sábados desde las 10.30 y las 12.00 horas. Las visitas son gratuitas y estará cerrado entre el 8 y el 12 de julio.

La sala histórica del TEAR

La sala histórica del Tercio de la Armada contará con visitas guadas los lunes, miércoles y viernes. Habrá dos pases: a las 9.30 y a las 11.30 horas. También hay que formalizar la inscripción previamente en la Oficina de Turismo.

El Castillo de San Romualdo

El interior del Castillo de San Romualdo y el contenido expositivo del Museo de San Fernando, que se muestra allí desde enero de 2017, contará también durante verano con visitas guiadas cada miércoles a partir de las 11.30 horas. Por supuesto, no se pierda 'Los enamorados'.

El Arsenal de La Carraca

Desde la parada del tranvía que está situada frente al Castillo San Romualdo saldrá cada viernes a las 18.00 horas un tren turístico que se encaminará hasta el Arsenal de La Carraca para realizar un recorrido guiado por el interior de estas instalaciones de la armada. La ruta empezará el 5 de julio y se prolongará hasta el 13 de septiembre a excepción de la jornada del 12 de julio (que coincide además con la Feria del Carmen). En este caso será necesario formalizar las inscripciones en la Oficina de Turismo con un mínimo de 48 horas de antelación dada la necesidad de concretar las plazas, que son limitadas. No es una propuesta gratuita aunque sí de módico precio: tres euros para los adultos, dos para los niños entre 5 y 12 años y 1,5 euros para los mayores de 65.

Y Camarón

El futuro Museo Camarón no ha abierto todavía sus puertas, pero eso no impide que La Isla se esfuerce por mostrar a los visitantes los lugares vinculados al cantaor que revolucionó el flamenco: su casa natal, la Venta de Vargas, la fragua, su mausoleo en el cementerio... La ruta se llevará a cabo también a bordo de un tren turístico que recorrerá los distintos puntos de este itinerario y que partirá de la plaza Juan Vargas todos los viernes entre el 5 de julio y el 13 de septiembre, a excepción del 12 de julio, a partir de las 10.30 horas. Las plazas son limitadas y también es necesario inscribirse previamente en la Oficina de Turismo. No es una ruta gratuita: cuesta tres euros para los adultos, dos para los niños entre los 5 y los 12 años y 1,5 euros para los mayores de 65.