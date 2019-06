¿Gobernar en minoría o pactar? Patricia Cavada encara la sesión de investidura del próximo sábado –será a las 12.00 horas en el Teatro de las Cortes– con todas las cartas a su favor a raíz de los resultados que consiguió el pasado 26-M y sin descartar ninguna de las opciones posibles. Tiene al alcance de la mano la posibilidad de gobernar en minoría, que parece lo más probable a tenor de sus declaraciones y de los movimientos de los últimos días. Pero también la de llegar algún acuerdo con Cs o con AxSí para asegurarse la mayoría del pleno, lo que le garantizaría también un mandato ágil y bastante cómodo. Incluso podría ser que dicho acuerdo llegara más adelante, con el mandato ya comenzado.

De esta ecuación, Podemos se ha autodescartado al declinar de antemano la posibilidad compartir el ejecutivo con los socialistas, aunque no de cerrar un acuerdo con Cavada para facilitarle el gobierno en minoría sin tener que 'ceder' con formaciones políticas como AxSí o Cs. Sobre la mesa , la formación morada ha puesto sus condiciones: políticas de vivienda, eliminación de las ayudas a la escuela de tauromaquia, municipalización de los contratos del Patronato de Deportes, más inversiones en barriadas...

Aunque tan solo dos días después de lanzar esta batería de propuestas, su secretario general, Ernesto Díaz, lamentaba públicamente no haber tenido respuesta de los socialistas y daba por hecho que no querían llegar a un acuerdo con Podemos.

Lo cierto es que Cavada no se ha salido del guión que mantiene prácticamente desde el mismo 26-M: deja entrever que gobernará en minoría y que puede hacerlo perfectamente con once concejales –el mismo número de ediles que ha tenido el equipo de gobierno durante los últimos cuatro años– pero también que pueden darse acuerdos "si surgen", como ella misma afirma. Tiene todas las opciones –incluida la del acuerdo con Podemos, que no descarta– y un claro predominio en una fragmentada Corporación Municipal que conformarán hasta seis grupos diferentes, tres de ellos (Podemos, Vox y Cs) con tan solo dos ediles.

Esta semana está previsto que se celebre una nueva reunión de las seis formaciones que han alcanzado representación en el Ayuntamiento en las últimas elecciones municipales. Será, especialmente, para sentar las bases de la nueva Corporación Municipal y cerrar los detalles de la sesión de investidura que se celebrará el sábado en el Teatro de las Cortes.

Pero Cavada no tardará en dar a conocer el organigrama del nuevo gobierno municipal y en convocar el pleno extraordinario que servirá para organizar y concretar el funcionamiento del nuevo Ayuntamiento durante el próximo mandato. Su idea es que todo quede resuelto a lo largo de la segunda quincena de junio.