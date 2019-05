El Partido Socialista (PSOE) y su candidata a la Alcaldía, Patricia Cavada, revalidaron ayer la victoria de hace cuatro años en las urnas, pero además lo hicieron con mayor contundencia al pasar de ocho a once concejales. "Hemos ganado las elecciones, pero es que las hemos ganado bien, bien, bien, ¡muy bien! 15.471 votos han respaldado el proyecto socialista, el mejor resultado de la historia del PSOE en San Fernando. Con un 40% y más del doble que la segunda fuerza", expresaba antes los militantes, simpatizantes, amigos y familiares la dirigente socialista que había salido del despacho –donde siguió la evolución del escrutinio con su equipo– al ritmo del We are the champions, de Queen.

Varias veces interrumpida por las numerosas personas que se congregaron en la Casa del Pueblo, Cavada las tuvo presente a lo largo de sus palabras, entre otras cosas para dejar claro que "no hay nadie como vosotros, sois los mejores. Os voy a decir algo muy importante: lo habéis conseguido". Se refería a quienes habían contribuido a lo largo de la campaña por llevar a las casas de los isleños, a cada barrio; y a quienes se habían sumado en las redes sociales. También hacía mención a los colectivos y a su familia, a los concejales del mandato que se cierra por su trabajo.

La alcadable del PSOE consideraba el respaldo de las urnas un apoyo a su gestión: "San Fernando ha querido creer, votando hoy en las urnas, que las cosas pueden ser de otra manera, que con la gestión hemos seguido un rumbo, que vamos a seguir claramente con nuestro gobierno, en el que no vamos a defraudar a nadie, absolutamente a nadie". En esa línea continuó Patricia Cavada que destacó que "la ciudad nos ha dado las gracias votando en las urnas, y nosotros se lo vamos a devolver, a través de proyectos de los que se sientan orgullosos, de esa transformación de la ciudad de la que hemos sentado las bases, y que vamos a seguir".

No se olvidó de felicitar a los 25 concejales de la nueva Corporación Municipal, a los que dijo va a necesitar. "La mayoría que representa el PSOE, la que representará el gobierno, será una mayoría que no será sorda, sino una mayoría de entendimiento para conseguir lo mejor para la ciudad", aseguró.