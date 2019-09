Padres del colegio Casal Carrillo de San Fernando advierten de la falta de dos docentes

Algunos padres de alumnos del colegio Casal Carrillo han mostrado su preocupación porque no se hayan cubierto los puestos de dos docentes en el centro educativo a pesar de que llevan ya una semana de curso. En concreto, advierten de que no cuentan con profesor una línea de 3 años de Infantil y una línea de segundo de Primaria. Por eso, han presentado escrito ante la dirección esta mañana y prevén entregar el documento mañana en la sede de la Delegación Territorial de Educación.

En el caso del curso de 7 años, explica Sergio Marín, portavoz del grupo de progenitores que reclama una pronta solución, la profesora ya estaba de baja en los últimos meses del curso pasado como medida de precaución al estar embarazada y darse varios casos de varicela en el colegio. "Se sabía que al menos el primer trimestre de este curso iba a estar de baja por maternidad, así que no es ninguna situación de último momento. Lo lógico es que hubiera un sustituto para el inicio del curso", comenta. Más cuando el profesional que está con ellos ahora no ha empezado el temario, "luego hay problemas porque las tareas ya son más fuerte, no hay tiempo para acabar el temario y queremos que nuestros hijos vayan preparados al siguiente curso".

"La directora nos ha asegurado que la plataforma con la que se gestiona este tipo de incidencias asignará en estos días al nuevo docente", comenta el portavoz de los padres, que a finales de la semana pasada optaron por preparar un escrito y presentárselo a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) para que se lo entreguen ahora a la Junta de Andalucía.

Sobre la línea de 3 años de Infantil los progenitores no tienen información concreta sobre las razones de que no tengan un profesor asignado. Con todo, cuestionan que niños de estas edades no cuenten con un docente desde el inicio de curso para que sea más fácil su adaptación. "Ahora están con una persona y después se le cambia a otra, con lo que inician de nuevo el periodo de adaptación", cuestiona.