Loaiza (PP) reclama a Cavada que se implique en la liberación de la playa de Camposoto

El Partido Popular (PP) ha reclamado a la alcaldesa, Patricia Cavada, un paso político, lo único de lo que depende, a su juicio, la liberación de la playa de Camposoto. "El único obstáculo es el campo de tiro y para llevarlo al Acuartelamiento solo hace falta que Cavada remita a Defensa un convenio para hacerlo realidad", considera el presidente local de la formación, José Loaiza.

El líder popular convocaba esta mañana a la prensa en las inmediaciones del campo de tiro de Camposoto, donde algunos efectivos de las Fuerzas Armadas realizaban precisamente prácticas. "Es compatible mantener el cuartel y el campo de tiro dentro y liberar la playa", ha insistido.

Loaiza reconoce el movimiento que existe en la ciudad que reclama la recuperación del 1,3 kilómetro de costa en manos de Defensa pero recuerda que hace apenas cuatro años agentes sociales, económicos y representantes políticos se tiraron a la calle para defender la permanencia del Centro de Formación de Tropa (Cefot) número 2 en San Fernando. No hay duda del compromiso isleño con las Fuerzas Armadas, por eso matiza que el único obstáculo para que ambas partes logren sus intereses es el campo de tiro.

La solución, detalla el dirigente del PP, ya la planteó el Ejército de Tierra en un escrito de 2017, y en estas semanas se ha recuperado con el debate sobre este espacio de tiro de fusilería y la liberación de la playa. Se centra en el traslado del campo de prácticas -que utiliza el Ejército de Tierra, pero también la Guardia Civil, por poner un ejemplo- al interior del cuartel.

Entonces, relata Loaiza, la alcaldesa recogió el guante y mandó un escrito para firmar un convenio. "Me imagino que era pagando el coste de la operación", puntualiza. De sus declaraciones al respecto hace ya un año y "nadie sabe qué ha pasado, no hay transparencia". Precisamente, ironiza, cuando todos los isleños tienen esta demanda "Cavada ya no tiene premura". "Ahora ya no tiene la excusa de la confrontación con el PP, con Loaiza, el gobierno central es socialista", añade.

El presidente local de los populares cuestiona, además, la postura del andalucista Fran Romero, al que acusa de "hacer demagogia". Es fácil quejarse estando libre de pedir responsabilidades a otros gobierno, apunta. Sin embargo, le recrimina que no actúe estando en el gobierno local "para presionar a la alcaldesa con que mande el convenio para firmar con Defensa".