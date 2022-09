Juan Torrejón presenta en San Fernando un libro para recordar el vínculo del Ejército y La Isla con la Constitución de 1812

"Dicen que Napoleón en su agonía decía Bailén, Bailén, Bailén... Igual decía La Isla, La Isla, La Isla". El profesor Juan Torrejón hace reír a los asistentes a la presentación del libro La Jura de la Constitución por el Ejército y el Pueblo. Villa de la Real Isla de León, marzo de 1812 que se edita con motivo de la concesión del Premio Las Cortes a las Fuerzas Armadas Españolas. "Se podrá olvidar ese día, pero en el libro quedará recogido por qué se concede esta distinción", señaló la alcaldesa, Patricia Cavada. En la conferencia, previa al acto institución del 24 de Septiembre, el historiador recordaba que el Ejército español jura la Constitución de 1812 unos días después de su promulgación en Cádiz, solo después los diputados y la Regencia. Sería el 29 de marzo de 1812. Apenas un día después lo hace el pueblo de la Real Isla de León.

En su intervención, precedida de las palabras Cavada, que agradeció su implicación, Torrejón destacó la importancia de Las Cortes de La Isla de 1810 y del 24 de Septiembre, día de su Juramento, "un día crucial y esencial en la historia de España porque empieza la contemporaneidad. Los españoles dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos", explicó. "Nunca ponderaremos suficientemente ese día. Afortunadamente lo celebramos como gran día de la fiesta local", apuntó sobre el 24 de Septiembre. Esa jornada los diputados aprueban "el gran decreto" de proclamación de la Soberanía Nacional, "la separación de poderes, Montesquieu". "La idea revolucionaria de que el soberano no es el rey, el soberano es la nación representada en Cortes", resaltó.

Aunque la comisión para redactar la Constitución –con Agustín de Argüelles, José Pablo Valente, Pedro María Ric, Diego Muñoz Torrero o Pérez de Castro, entre sus integrantes– se establece el 23 de diciembre de 1810 en La Isla, no será hasta el 2 de marzo de 1811 y ya en Cádiz la primera reunión. A pesar de ello, la Real Isla de León fue el primer territorio en jurar el nuevo texto constitucional, "no sé por qué Cádiz se demoró tanto", reconocía el conferenciante, pues no fue hasta el 4 de junio de 1812. La peculiaridad es que La Isla es la única ciudad en la que se juraría sobre uno de los dos manuscritos originales. "Nunca jamás una ciudad juró sobre el manuscrito", dejó claro.

En el libro, editado por el servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Cádiz, Juan Torrejón aporta detalles del lugar donde el Ejército español juró la Constitución, el Manchón de Torre Alta, una torre vigía marítima que sirvió durante el sitio para divisar al enemigo francés y sus movimientos. También sobre el desarrollo de la jura el 29 de marzo de 1812, con las distintas unidades militares formadas en orden de batalla en el manchón a donde llegaría el comandante general del Cantón de la Isla de León, Gregorio Rodríguez, con el manuscrito tras recorrer las calles de la ciudad. Los jefes y oficiales y los soldados juraron en un momento posterior a su lectura íntegra.

Hasta Torre Alta marchó el Ayuntamiento para recoger el manuscrito para retornar a la Plaza Mayor (actual Plaza del Rey) para la primera publicación. Habría tres más, comentó el historiador: en la Plaza de la Iglesia Mayor, la Placilla Vieja (ya desaparecida) y pasado el Carmen. Al día siguiente, el 30 de marzo, y en la Iglesia Mayor, La Isla se convertiría en la primera población en jurar la Constitución.