Tres mujeres han solicitado a Protección Civil el acompañamiento hasta sus vehículos o el transporte público. La Asociación Grupo Local del Taxi de San Fernando no ha contabilizado los servicios que ha realizado en estos días de Feria del Carmen, aunque calcula que por noche cada taxista ha podido llevar a mujeres solas en una media de 15 o 20 y son 68. Tiempo violeta no es, sin embargo, una cuestión de cifras, sino "de seguridad, de sensibilización y de concienciación", en palabras del concejal Jaime Armario, concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local.

"Esta es una feria tranquila, y no suele haber intervenciones que se salen de lo normal", comenta Alberto Vargas, coordinador de Protección Civil en la Feria, que recuerda que por turno hay una media de 23 o 24 efectivos, entre quienes están de patrulla, los operadores de transmisiones o él mismo como coordinador. A pesar de que no suelen registrar incidentes de gravedad, deja claro que están preparados para atender esos casos, tanto por el personal disponible como los medios con los que cuenta. "No nos preocupa, porque podemos reaccionar", insiste.

En ese panorama, y siempre contando con la implicación de la Policía Local y la Policía Nacional que intervendría en caso de alguna incidencia, desde el Ayuntamiento se ha intentado con la iniciativa Tiempo Violeta, un servicio de atención a mujeres que vayan a salir del recinto ferial solas y tengan la necesidad de ir acompañadas, dar un paso más. "La mayoría van acompañadas, pero si tienen esa necesidad es bueno que exista esta posibilidad", recalca Armario. Un paso más "por seguridad", "por tranquilidad", "por sensibilización", defiende el equipo de gobierno.

En general, apunta, las reacciones han sido buenas, porque es simplemente estar más alerta. Los voluntarios lo han aceptado, aunque ha habido algunas reticencias, como hizo público la Asociación de Voluntarios Isleños. Los detractores fueron menos al explicar las condiciones en que se iban a desarrollar los acompañamientos, sin que se pusiera en riesgo la integridad de ningún efectivo.

Quienes recibieron de buena manera la propuesta del Ayuntamiento fueron los taxistas. Era una forma de oficializar una acción que hacen desde hace un tiempo, aguardar a que la persona entre en el domicilio. "Está en la ética de todos los compañeros, se hacía especialmente con personas más mayores", expone el presidente de Grupo Local del Taxi de San Fernando o PideTaxi, Antonio de la Hoz. Percibían que antes de pagar, estas personas se ponían a buscar las llaves o incluso verbalizaban su petición de que esperaban hasta que entraran en el inmueble. "Aunque las jóvenes tienen menos miedo, con todo lo que está pasando hemos visto que ahora tienen cierto recelo", advierte.

La entidad comprobó que por las redes sociales que también había habido acciones similares en otras fiestas de la provincia, como Jerez, y que había tenido buen resultado, por eso aceptaron sumarse a la idea municipal como Tiempo Violeta, "el tiempo que no se cobra, que no se paga, pero que es el que más vale", describe De La Hoz por esos segundos que esperan para tranquilidad de las mujeres. La concejala de la Mujer, Virginia Barrera, se encargó de definir cómo iban a ser los distintivos. Pensaron en un vinilo, en abanicos y finalmente se decantaron con la cartelería que lleva bien visible cada taxi.

En cuanto a la acogida, el responsable de PideTaxi desvela la guasa de algunas personas, "¿que nos vais a llevar gratis?”, un momento gracioso que no tapa que la ciudadanía "lo entienda y lo haya aceptado muy bien". Ha sido muy bien acogido, resalta, y se basa en esa experiencia de estos días, pero también en los datos del perfil de Facebook, con cerca de 8.000 personas alcanzadas con la publicación de este iniciativa de Tiempo Violeta. No deja indiferente a nadie, porque quienes no saben de qué va preguntan.

Sin datos registrados en estos días, sí que han sido muchas las carreras con mujeres solas, algo que aumenta a medida que el servicio se produce en horas más tardías de la noche (madrugada). "Nos dan las gracias por el gesto", finaliza Antonio.