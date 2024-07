Terelu Campos deja sin habla al desvelar su verdadera opinión sobre el embarazo de su hija, Alejandra Rubio

En una de las entrevistas más esperadas del año, Terelu Campos se ha sincerado en la revista Lecturas sobre los momentos más difíciles que ha atravesado recientemente y la nueva etapa que está a punto de comenzar en su vida con la llegada de su primer nieto. La presentadora ha abordado tanto las polémicas en torno a su familia como la inmensa alegría que siente ante la inminente maternidad de su hija, Alejandra Rubio, de 24 años.

Terelu ha sido contundente al hablar sobre los comentarios maliciosos que han rodeado a su familia, especialmente tras el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos. “No tengo ningún mensaje de los que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan”, declaró. Pese a su fortaleza exterior, Terelu admite que este ha sido un periodo de gran sufrimiento: “He adelgazado. Ha habido mucho sufrimiento. Intento poner humor a una tragedia. Aunque haya ido de valiente, he sufrido mucho”.

Terelu Campos habla sin tapujos sobre el embarazo de su hija, Alejandra Rubio

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio ha sido un rayo de esperanza en medio de tanta adversidad. Terelu confiesa que la emoción la dejó sin voz cuando se enteró de la noticia. Desde entonces, ha sido un apoyo constante para su hija y su pareja, Carlo Costanzia, de 31 años. La presentadora ha abierto su hogar a los futuros papás, demostrando una vez más que las Campos son una familia unida.

La entrevista también revela el regreso de Terelu a la televisión, marcando un nuevo capítulo en su carrera. Tras su etapa en Sálvame, se ha reinventado en programas como Mañaneros y DViernes, consolidándose como uno de los rostros más seguidos de la pequeña pantalla. Además, su reciente incorporación al programa de Toni Acosta y Bea Archidona ha sido muy bien recibida, permitiéndole encontrarse cara a cara con su yerno Carlo en un entorno profesional.

Para dar la bienvenida al verano, Terelu ha posado en bikini para la portada de la citada revista, luciendo su "proyecto de abuela" con orgullo. En la entrevista, menciona a Mar Flores, la otra abuela del futuro bebé, con quien asegura no tener ningún conflicto. “¿Qué voy a tener yo en contra de alguien que no conozco y que, además, es la madre de la persona que hace feliz a mi hija?”, comenta, dejando claro que, aunque no se siguen mutuamente en redes sociales, espera conocerla cuando nazca el bebé.

La preocupación por su hija ha sido una constante en estos meses, especialmente debido a los ataques recibidos por Alejandra tras hacer pública su noticia. Terelu ha sentido impotencia al ver a su hija sufrir, describiendo esta situación como “una puñalada en mi corazón”. A pesar de todo, asegura que Alejandra toma sus propias decisiones y es independiente, una fortaleza que Terelu admira profundamente. "Hacía mucho tiempo que no veía a mi hija tan feliz y eso es lo único que me importa”.