Montoya y Anita viven su momento más romántico en 'Supervivientes 2025'

La relación de Anita y Montoya está avanzando en Supervivientes, esta otra isla parece haberse convertido en la cura necesaria para esta pareja que se marchó completamente destrozada de La isla de las tentaciones. La pareja puso a prueba su amor en este otro reality de Telecinco y la jugada no salió como ellos pretendían porque cada uno se fue por su lado cuando acabó el programa. Las reacciones de Montoya a las imágenes que veía de Anita con Manuel han convertido al sevillano en todo un personaje viral que como él suele decir, "va donde brilla".

Estos últimos meses, el sevillano y la catalana han vivido un sinfín de emociones tras su reencuentro en Honduras, lo que empezó con muchos reproches y rencor, parece haber avanzado. La pareja ha demostrado que a pesar de los malos momentos vividos después de su paso por La isla de las tentaciones, ambos siguen teniendo sentimientos por el otro y que es posible que en el futuro puedan llegar a reconciliarse de manera definitiva.

El pasado domingo, la pareja fue sancionada a permanecer juntos 24 horas encerrados en una jaula después de haberse saltado las normas y haberse abrazado traspasando la barrera que los separaba. Anita sufría un ataque de ansiedad e iba a buscar a su exnovio para encontrar consuelo a lo que Montoya respondía de la manera más sincera. Una redactora les informó de que se estaban saltando las normas del programa, pero ambos decidieron ignorarla y permanecer unidos en un momento complicado para Anita. Esto provocó que llegase la sanción de permanecer enjaulados y Carmen Alcayde sería la encargada de llevarles todo lo necesario, ya que ella también se saltó las normas al abrazar a Anita.

Montoya y Anita se besan durante su 'enjaulamiento'

El tiempo juntos y aislados de sus compañeros les ha venido genial a la pareja porque ha aprovechado para arrimarse un poco más e incluso se han llegado a besar en un momento dado. La actitud de ambos ante este acercamiento ha sido sin remordimientos. "Para mí, que todos los castigos sean así, la verdad", ha confesado el propio Montoya al hablar de su 'aislamiento'. "Ha sido una alegría, aunque ha llovido y no podíamos salir del corralito así que nos hemos mojado", confesaba el joven.

Anita también se ha sincerado a la hora de valorar la experiencia vivida con su exnovio. "La verdad que lo necesitábamos, creo, los dos... para hablar y tenernos cerca. Al final es como que tengo un apoyo muy grande en la otra playa, pero nunca se puede dar un buen abrazo o hablar, pues de cosas que siempre hemos tenido ahí pendientes... y la verdad que creo que nos ha venido muy bien a los dos", reflexionaba la catalana.

La convivencia ha sido muy intensa y Montoya se emocionaba al contarlo a la audiencia. "Yo la verdad con mucha emoción, porque al final es que para mí ha sido una cura emocional. Yo no sabía que la persona que más ansiedad me ha dado en estos últimos tiempos iba a ser ahora la que me la iba a quitar", el sevillano afirma que pese a lo que ha vivido con Anita previamente, actualmente, "prima la cordialidad, el respeto, al final que le tengo cariño". Montoya parece que ha cambiado su visión de su exnovia y ahora la percibe como "una amiga" a la que quiere mucho y que "he encontrado un apoyo en ella y ha sido muy terapéutico".

Carlos Sobera no ha desaprovechado la ocasión para mandarles un mensaje muy especial a la pareja. "Cuando os veo, juntos o separados, se nota que hay cariño, que todavía os queréis", afirmaba el presentador. Anita y Montoya reaccionaba de manera positiva a este comentario, "el cariño nunca se va a romper de ninguna manera, porque lo que hemos creado va mucho más allá que una pareja, hemos creado una pequeña familia y de una forma de otra él sabe que me va a tener siempre en su vida, y yo también a él", afirmaba Anita.

Montoya estaba muy emocionado y no podía contener las lágrimas al recordar momentos que han vivido juntos. "Me han tratado muy bien en su familia, yo creo que es la mía también... y al final tú no eliges de quién te enamoras en la vida o con quien decides compartirla", expresaba el sevillano con gran emoción. "Al igual que dije que el precio que había pagado era muy caro para lo que me ha pasado, digo que ahora que no hay premio que valga el sentirme como me siento, y con ella también porque ya la miro como una buena amiga, un apoyo, y evidentemente la quiero porque en 5 meses yo creo que el primer amor no se va", afirmaba Montoya.

Montoya se convierte en el mayor defensor de Anita en 'Supervivientes 2025'

Aprovechando estos momentos a solas, Montoya ha seguido con su alegato a favor de su exnovia. "Esto creo que también te sirve para aprender y ya está. Ella tuvo sus errores y yo los míos quizá. Pero tiene una familia muy bonita y yo creo que ya es por agradecimiento por todo lo bueno que han hecho, y que ella es una buena persona y la quiero también por eso", continuaba relatando el sevillano.

Tras el paso por La isla de las tentaciones, Anita ha recibido mucho odio por su comportamiento en la isla y ahora ha sido Montoya el que ha salido en defensa de la catalana. "Yo sabía que ahí estaba mi Anita, y en Honduras está saliendo. Que la gente sepa que Montoya se ha enamorado de una buena persona, no de aquella Anita", afirmaba con rotundidad. "Y me va a tener para toda la vida. Un primer amor te marca, de una forma u otra", sentenciaba Montoya y se fundía en un tierno abrazo con Anita, ambos muy emocionados.