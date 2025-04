Makoke sufre otro contratiempo en 'Supervivientes 2025'

Supervivientes es un concurso que pone en jaque tanto la salud física como la psíquica porque es un programa muy exigente porque demanda muchos esfuerzos a todos los niveles. Las condiciones en las que viven los participantes son muy difíciles y exentas de grandes comodidades, incluso el grupo que tenga la mejor localización y dotación, por eso hay que ir bien preparado cuando se decide aceptar el reto de viajar a Honduras a participar en el reality de Telecinco.

Makoke ha vivido hace una semana uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando sufrió una aparatosa caída mientras realizaba una prueba de recompensa. La colaboradora de televisión perdía la fuerza mientras pasaban haciendo dominadas por una escalera que se encontraba a una gran distancia del suelo, en un momento dado le fallaron las fuerzas y se cayó a plomo a la arena, esto provocó un dolor inmediato y tuvo que ser atendida por el equipo médico desplazado a Honduras.

Las posibles consecuencias de la caída eran terribles, de manera que Makoke fue hospitalizada durante un par de días y le hicieron las pruebas pertinentes para descartar que hubiera sufrido alguna lesión grave en la espalda. El parte médico tras realizarle todos los exámenes pertinentes, fue concluyente: podía continuar en el concurso. La alegría invadió a la concursante que podía seguir en el concurso aunque le duró poco porque la audiencia decidió que sería la expulsada de la semana.

Tras llegar a Playa Misterio con el resto de sus compañeras expulsadas previamente y conocer a Manuel, Makoke ha vivido otro incidente que le ha hecho estallar de dolor. La colaboradora estaba tranquilamente en la playa cuando ha sentido algo raro en su rostro, se ha llevado la mano a la cara y le ha pedido ayuda a Manuel González para que mirara si tenía algo extraño. El gaditano no ha dudado en retirarle de la zona de la barbilla el aguijón del insecto que le acababa de picar a Makoke.

Se trataba de una avispa y estaban asustados, aunque por suerte la picadura no le ha ocasionado a la colaboradora ninguna reacción alérgica. Makoke le comentaba a Manuel que estaba muy frustrada con su paso por el programa y los diversos contratiempos que está viviendo durante su estancia en Honduras. "¿Pero por qué me pasan cosas a mí? ¡Qué dolor!", exclamaba la madre de Anita Matamoros. Manuel invitaba al positivismo a Makoke y le decía: "Mira el lado positivo, así ya no tendrás que ponerte ácido hialurónico en los labios", de esta manera el gaditano le restaba importancia al asunto.